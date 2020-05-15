Bu defa sokaklar gençlere kaldı

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin 4 saatlik sokağa çıkma izni saat 11.00'de başladı.

Bu defa sokaklar gençlere kaldı
15.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:50
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin 4 saatlik sokağa çıkma izni saat 11.00'de başladı.

4 mayısta gerçekleştirşlen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocuklar için belirli günlerde kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılacağı açıklanmıştı. 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların ardından 0-14 yaş arası çocukları kapsayan 4 saatlik sokağa çıkma izni ise 13 Mayıs günü gerçekleşti. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkma iznini en son alan grup ise 14-20 yaş arasındaki gençler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında sokağa çıkmak için gün sayan 14-20 yaş aralığındaki gençler saat 11.00'de dışarı çıkarak park ve bahçelerde arkadaşlarıyla sosyal mesafe ve izolasyon kuralları doğrultusunda hasret giderdi. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında evlerinden yürüme mesafesiyle dışarı çıkmalarına izin verilen gençler, 40 günü aşkın bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kaldı. Yurt genelinde havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma konusunda daha sabırsız olan 14-20 yaş aralığındaki gençler özgürce sokağa çıkmanın yanı sıra arkadaşlarıyla görüşmenin de mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, 17 Mayıs Pazar günü ise yine maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla 65 yaş üstü vatandaşlar da sabah 11.00 ile akşamüzeri 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Güncel, Haber

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