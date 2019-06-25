Bu dersin sınavı yok

Bu dersin sınavı yokKız ve erkek öğrenciler; misafir ağırlama, ütü yapma, kıyafet katlama, yatak toplama, kitaplık düzenleme, süpürge yapma gibi konuları derste işliyorİZMİR - İzmir'de bir okulda 'Protokol' dersi adı altında kız ve erkek öğrencilere misafir ağırlamadan, ütü yapmaya; kıyafet katlamaktan, yatak toplamaya; süpürge yapmaktan, kitaplık düzenlemesine kadar pek çok sosyal konuda ders veriliyor. Öğrenciler, bu derste herhangi bir sınava da tabii tutulmuyor.İzmir'de faaliyet gösteren özel bir okulda öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesi için 'Protokol' dersi uygulamaya sokuldu. Bu kapsamda kız ve erkek öğrenciler nezaket kurallarının yanı sıra ev işlerini de öğreniyor. Öğrenciler, misafir ağırlama, ütü yapma, kıyafet katlama, yatak toplama, kitaplık düzenleme, süpürge yapma gibi işlerde nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Derslerde işledikleri konulardan sonra pek çok ev işinin ve nezaket kuralını daha iyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, ailelerinin de bu duruma sevindiklerini söyledi."Kız, erkek ayırmadan öğretiyoruz"Okul müdürü Nureddin Özdemir, "Çocuklarımızın günlük hayatta karşılaştığı her konuyu ders olarak işliyoruz. Örneğin erkeklerin öğrencilerin kabusu ütü yapmak. Ütü yapmak genelde kadın işi olarak görülüyor. Oysa hiçbir kadın ütü yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak zorunda değildir. Biz bu yüzden kız ve erkek diye ayırmadan bütün çocuklarımıza misafir ağırlarken uyacakları kurallardan başlayarak yatağını nasıl toplaması gerektiğini, nasıl ütü yapması gerektiğini, evi nasıl temizlemesi gerektiğini öğretiyoruz. Aslında burada yaptığımız şey biraz da sorumluluk eğitimi. Biz burada çocuklarımıza, evdeki, okuldaki ve toplumsal hayattaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için yardımcı oluyoruz. Velilerimiz de bu dersten çok memnunlar. Çocuklarımız bu dersten önce su getirmek bile istemezken artık evde sorumlulukları olduğunun bilincinde" dedi.Veliler de mutlu7. sınıfa giden 12 yaşındaki Mahmut Kemal Kolay, "Ütü yapmayı, yatak toplamayı, çamaşır katlamayı bilmiyordum ama burada öğrendim. Anneme yardım ettiğim için o da mutlu oldu. Ben de büyüdüğüm zaman çocuklarıma öğreteceğim" derken, 8. sınıfa giden 13 yaşındaki Hatice Merve Güngör de "Bu dersten önce, ev işleri konusunda daha az bilinçliydim. Bazı konuları bu derste daha iyi öğrendik. Ev işlerine yatkınlığım arttı. Sadece ev işlerini değil nezaket kurallarını, misafirperverliği de bu derste öğreniyoruz. Sosyal becerilerimizin gelişmesine ailem de seviniyor" diye konuştu.