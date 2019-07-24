Haberler» Güncel» Haber

Bu devriye çocuk ve kadınlar için

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, erken yaşta evlilikler, çocuk hakları ve çocukların kaybolması konularında önleyici hizmet devriyesi gerçekleştirdi.

24.07.2019 12:43 Bu devriye çocuk ve kadınlar için
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, erken yaşta evlilikler, çocuk hakları ve çocukların kaybolması konularında önleyici hizmet devriyesi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca tertip edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyetine katıldı. Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesinde ikamet eden ve çalışan kadınlara Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta Evlilikler, Çocuk Hakları ve Çocukların Kaybolması konularında bilgi vererek ilgili broşürleri dağıttı. Devriye faaliyetleri kapsamında kadınlarla sohbet edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:26   Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:25   Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yeniden
14:25   Cinsel istismar davasında tutuklu sanıklara tahliye
14:24   Timurtaş'tan Rektör Çamsarı'ya ziyaret
14:24   Türk Matematik Milli Takımı İtalya'da üçüncü oldu
14:23   Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi
14:23   Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu