"Bu dik duruş KKTC'den çok farklı görünüyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin " Türkiye 'yi ve tüm Türk dünyasını kutlamak isterim. Bu dik duruş bizim olduğumuz yerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok farklı görünüyor." dedi.Taçoy, Kastamonu Belediyesi hizmet binasında 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuştu.Kastamonu'yu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taçoy, "21 yıldır siyasetin içindeyim. 270 küsür muhtarım var. Hepsiyle temasım var ve ayrı ayrı görüşürüm. Çünkü işi en iyi bilen muhtarlardır. Bir telefon açtığımızda bölgede ne olduğunu hemen anlıyoruz. Onun için muhtarların kıymeti paha biçilmezdir." ifadelerini kullandı.Barış Pınarı Harekatı'na değinen Taçoy, şunları söyledi:"Türkiye'yi ve tüm Türk dünyasını kutlamak isterim. Bu dik duruş bizim olduğumuz yerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok farklı görünüyor. 1974'te Kuzey Kıbrıs adası bir bütün olarak görülse de Yunan cuntasının dürtüleriyle ve Yunan cuntasının generalleriyle bir darbe yapıldı. Bu darbenin sonunda Türkiye garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale etti. Biz 50 yıldır bu müdahale işgal mi değil mi, anlaşma mı, değil mi diye uluslararası arenada tartışıyoruz. Türkiye isteseydi o gün o güçle tüm adayı alabilirdi. Adaletli, hakkaniyetli bir millet olarak sadece adanın yüzde 36'sına girdi ve orası özgür bölge ilan edildi. Oradan suçlanıyorsunuz, bugün ise '32 kilometre içeriye gir ve güvenli bölge oluştur' diye anlaşma imzalıyorlar sizinle. İkisi de aynı şey. İkisi de cana kasteden tarafa karşı yapılan bir mücadele. Bunu artık dünya idrak etmiştir diye inanıyorum ve her yerde söylüyorum."Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da muhtarlarla daha sık bir araya geleceklerini belirtti.Kastamonu için birlikte el birliğiyle hizmet edeceklerini dile getiren Vidinlioğlu, "Her zaman kapımızın açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Her türlü problemi çözmek için bizler buradayız. Bizim çözüm önerilerimizden ziyade sizin de bizlere sunacağınız çözüm önerileriniz kıymetli. Eleştiri müessesesi çok önemli bir müessese. Ortak aklı bulmak çok önemli." dedi.Konuşmaların ardından Vidinlioğlu, günün anısına muhtarlara hediye verdi.