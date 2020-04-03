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Bu dönemde en çok o tercih ediliyor

Bu dönemde en çok o tercih ediliyor Evine kapananlar, haftalarca bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı köy ekmeğini tercih ediyor Doğal ekşili maya ile üretilen ekmeğe her geçen gün ilgi artıyor Patates ve sarı buğday unundan yapılan bu ekmek buzdolabında bir ay bozulmadan kalıyor...

03.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:14
Bu dönemde en çok o tercih ediliyor
Evine kapananlar, haftalarca bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı köy ekmeğini tercih ediyor
Doğal ekşili maya ile üretilen ekmeğe her geçen gün ilgi artıyor
Patates ve sarı buğday unundan yapılan bu ekmek buzdolabında bir ay bozulmadan kalıyor
ESKİŞEHİR - Yaşanan virüs tehlikesi sebebi ile evlerine kapanan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayanlar, bu dönemde günlerce bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı ekmeklerini tercih ediyor.
Eskişehirİn Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bir fırının bu yöntemle ürettiği ekmeğe ilgi her geçen gün artıyor. Geleneksel ekşi maya ve patatesten yapılan köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanması bakımından bu dönem daha çok tercih ediliyor. Korana virüsünden sonra doğal ürünlere daha çok yönelen tüketicilerin tercih ettiği, kara fırın veya taş fırın gibi birçok isimle bilinen ekmek, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Uzun süre bozulmadan kullanabilecekleri doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, özellikle her gün ihtiyaç duyulan ekmek konusunda hayli hassas davranıyor.
Fırın ustalarından Nurettin Aşık; yıllardır doğal ekşili mayalı patatesli köy ekmeği yaptıklarını anlattı. Ürünlerinde doğal ekşi maya kullandıklarını anlatan Aşık, "Yaklaşık 5 saate yakın el emeğiyle yapılan ekmeğimiz, yaklaşık 1 hafta bayatlamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı insanlar pek dışarı çıkmıyorlar. Bu dönemde, uzun süre tazeliğini koruyan, küflenmeyen, bozulmayan ekmeklerimizi satın alıp 1 hafta 10 gün boyunca rahatlıkla tüketebilirler. Burada öncelikle hijyene önem veriyoruz. Kalite ve hijyen içerisinde ekmeklerimizi üretip, doğal ekşi mayayla meşe odunu taş fırında pişiriyoruz" dedi.
Fırın müşterilerinden Cemil Ünlüce ise; "Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekmeğin lezzetini hiç bir yerde bulamadım. Şu anda köye 2 tane ekmek gönderiyorum. Gerçekten her gittiğimde 5 tane götürürüm, ben gitmediğim halde şu anda 2 tane sipariş geldi onları gönderiyorum. Bu ekmeği dilim olarak kendiniz keseceksiniz, 1 hafta 10 gün garantisi var. Ben yıllardır köy çocuğuyum, köylü çocuğum olduğu halde bu ekmeğin lezzeti köy ekmeğinde yok herhalde. Onun için bunu kendin kesip dilimleyeceksin, en garantisi bu" 'diye belirtti. Bu dönemde en çok o tercih ediliyor

Kaynak: İHA

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