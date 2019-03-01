"Bu Dönemin Birinci Önceliği İmar"

Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Başkan Ergün imar planı konusuna değindi. İmar planı konusunda net mesajlar veren Başkan Ergün, "İmar Planı Bakanın imzasında. Bu dönemin birinci önceliği imar planı. 30 senedir yapılamayan imar planını bu dönem çözmek niyetindeyiz. Manisa'nın artık kabuk değiştirmesi gerekiyor" dedi.

Sık sık mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve sokakların nabzını tutan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün'e mahalle ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli Daire Başkanları, Fatih Mahallesi Muhtarı Doğan Akın ve 50'nci yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar eşlik etti. Cuma namazını Fatih Mahallesi'nde bulunan Altın çukuru camiinde kılan Başkan Ergün, vatandaşlar ve cami cemaati ile tek tek tokalaşarak sohbet etti. Çocukları da unutmayan Başkan Ergün, onlara harçlık dağıtarak top hediye etti.

"Bakanın İmzasına Kaldı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün merak edilen sorulara yanıt verdi. İmar planı konusuna değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehir olmamızın ardından alan büyüdü. Muradiye girdi, TOKİ girdi onların da altlıklarını yapmaya başladık. Zemin etütlerinin hazırlanması lazım planın yapılabilmesi için. 2-2,5 sene yaklaşık onlarla uğraşıldı. Yaklaşık 1 sene öncesi kurum görüşlerini tekrar almaya başladık. Bütün kurum görüşleri toplandıktan sonra en sona iki tane kurum kalıyor. Biri Devlet Su İşleri. DSİ aşaması da bittikten sonra Tarım'a kalıyor iş. DSİ ile yaptığımız görüşmelerde Turgut Özal Mahallesinden gelip şehrin içerisinden geçen sulama kanallarının deplaselerini yeni imar planlarında yapma taahhüdünü vererek sözleşmelerimizi yaptık. Manisa DSİ, İzmir Bölge DSİ ve Ankara DSİ Genel Müdürlüğünden onaylarını aldık. Ardından tarımla ilgili görüşmelere başladık. Manisa İl Müdürlüğü görüşmeleri bitti, İzmir Bölge Müdürlüğü bitti, Ankara'da 7-8 aydan bu yana Tarım Bakanlığı çalışmalarını yapıyor. Artık hayırlısı ile Bakanın imzasında" dedi.

"Hedefimiz 1 Senede Bitirmek"

Tarım ve Orman Bakanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa programında konuştuklarını dile getiren Başkan Ergün, "Seçimlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yapacağımız çalışmaların ardından inşallah imza atılacak. İmar planının ihalesini yaptık. Firma da çalışmalarına başlayacak. Bölge bölge 1,5 sene sürecek bir çalışma. Hedefimiz 1 senede bitirmek. İnşallah bunu halledeceğiz. Bu dönemin birinci önceliği imar. 30 senedir yapılamayan imarı bu dönem çözmek niyetindeyiz" diye konuştu.

"40-50 Yılın Planı Olacak"

Şehzadeler, Yunusemre ve Büyükşehir Belediyesi'nin teknik elemanlarının imar planı için çalışmalarına başladığını altını çizen Başkan Ergün, "Bölge bölge masaya yatırılıp ilgili muhtarları çağırarak, onlarla paylaşma noktasında, ortak kararla en iyisini bulmaya çalışacağız. Yüzde 100 herkesi mutlu edemezsin. Hedefimiz yüzde 90'ı mutlu etmek. Manisa'nın 40-50 yılın planı olacak bu. Çevre yoluna kadar olan kısmın tamamının planlamaları yapılacak. Adnan Menderes'in altları, Nurlupınar'ın altları tamamı planlanacak. Manisa'nın bütün imar planları hayırlısıyla bitirilecek. Bu hem Şehzadeler Belediyesi hem de Yunusemre Belediyesiyle ortak olarak 5000'lik arkadan da 1000'lik planların yapılması yetkisi mecliste bize verildi. Beraber bunu Manisa'da hayata geçireceğiz" dedi.

"Manisa'nın Kabuk Değiştirmesi Lazım"

Manisa'nın artık kabuk değiştirmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Yeni, güzel binaların, caddelerin, parkların ortaya çıkması lazım. Ben 2009'da göreve geldiğimde Güzelyurt Mahallesi'nin planları bitmişti. Önce altyapısını yaptık, arkadan bordür ve kaldırımlarını yaptık. Sonra asfaltları yaptık. Oradaki güzellikleri buralara da yapma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler