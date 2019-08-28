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Bu düğünün konvoyu ve gelin arabası görenleri şaşırtıyor

Bu düğünün konvoyu ve gelin arabası görenleri şaşırtıyor Tekirdağ'da motosikletli gelin alayıTEKİRDAĞ - Çorlu'da düzenlenen bir düğün töreni öncesi ritüel haline gelen gelin konvoyu motosikletlerle gerçekleştirildi.

28.08.2019 21:37
Bu düğünün konvoyu ve gelin arabası görenleri şaşırtıyor
Tekirdağ'da motosikletli gelin alayı
TEKİRDAĞ - Çorlu'da düzenlenen bir düğün töreni öncesi ritüel haline gelen gelin konvoyu motosikletlerle gerçekleştirildi. Gelin arabası yerine motosiklet tercih eden çifte motosikletli arkadaşları da eşlik edince ortaya onlarca motosikletli bir gelin alayı çıktı.
Alışılmış gelin arabaları dışında kamyon, iş makinesi, traktör hatta bisikletin bile gelin arabası olarak kullanılmasının ardından motosiklet tutkunu iki genç düğün törenleri öncesi süsledikleri motosikleti gelin arabası yaptı. Gamze ve Burak Üntürk çiftinin düğün töreni öncesi damat gelin evine motosikletle gitti. Gelin Gamze Üntürk'ün de motosiklete gelinliği ile binmesinin ardından genç çift motosiklete Çorlu turu attı. Evlerinin balkonlarından vatandaşların ilgi ile izlediği motosikletli gelin alayın trafikteki diğer sürücüler de ilgi gösterdi.
Motosikletin gelin arabası olarak kullanıldığı düğünden geriye kameralara yansıyan renkli görüntüler kaldı.
Bu düğünün konvoyu ve gelin arabası görenleri şaşırtıyor

Tekirdağ, Çorlu, Genel

Kaynak: İHA

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