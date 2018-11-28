Bu Etkinlikte İş Arayanlara İş Var

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:04



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:04

Manisa'da 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 11. Manisa'da İstihdamda Buluşma Günleri (MANİG'18) iş arayan ve işverenleri buluşturacak. 48 firmanın yer alacağı fuarda geçmiş yıllarda olduğu gibi çok sayıda işsizin işe yerleştirilmesi amaçlanıyor.İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MTSO), Manisa Ticaret Borsası Başkanlığı (MTB), Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (MOSB) işbirliği ile 4-5 Aralık tarihleri arasında Anemon Otel'de yapılacak olan 11. Manisa İstihdamda Buluşma Günlerinin tanıtım toplantısı Manisa İŞKUR İL Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılışı 4 Aralık 2018 tarihinde saat: 09.45'te Manisa Anemon Otel'de yapılacak olan 11. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri 5 Aralık tarihinde sona erecek.Değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği günümüzde, buna paralel olarak mesleklerde de orantılı olarak değişimin söz konusu olduğunu kaydeden İŞKUR Manisa İl Müdür Vekili Eşref Arslan düzenlediği basın toplantısında, "Bu kapsamda yakın gelecekte çok popüler olacak mesleklerle ilgili olarak ilk gün; 'İşgücü Piyasasında Yeni Dinamikler, Sanayi 4.0 ve Dijital Meslekler' konulu bir panel düzenlenecektir. Panel akademisyenler ve iş çevrelerinde konunun uzmanı olan kişiler tarafından gerçekleştirilecektir. İkinci gün sabah oturumunda 'İş Kulübü' tarafından iş arama süreçlerinde izlenecek yollar, CV hazırlama, kariyer planlaması, motivasyon vb. konularda bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecektir. İkinci günün öğleden sonraki oturumunda ise, ulusal düzeyde tanınan ve bilinen akademisyen, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Prof. Dr. Üstün Dökmen 'Çalışma ve Yaşama Sevinci' konulu söyleşisiyle katılımcılarla buluşacaktır." şeklinde konuştu.38'i özel sektör firması ve 10'u kamu kurumu ve meslek odaları olmak üzere 48 firma ve kurumun katılacağı etkinliğin açılışına Manisa Valisi Ahmet Deniz ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın da katılacağını aktaran Arslan şunları söyledi: "İki gün boyunca stantlar açık olup burada iş arayanlar ile işverenlerin görüşmeleri gerçekleştirilebilecektir. İş arayan vatandaşlarımızla, birçok işverenin buluşma fırsatı yakalayacağı bu organizasyonda; İlimizdeki işgücünü arz edenleri; işgücü piyasası hakkında bilgilendirmek, istihdama girişlerini kolaylaştırmak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak için aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve çalışma hayatında başarılı olma konusunda rehberlik yapmak, işgücü talep eden işyerlerini; işgücü piyasası, çalışma hayatı ve destekler konusunda bilgilendirmek, işgücü temini konusunda ve ihtiyaç duyacağı işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim, üniversite, sanayici, işletmeci ve sivil toplum kuruluşları ile iş arayanlar ve öğrencileri buluşturmak, istihdam ve mesleki eğitim konusunda taraflar arasında işbirliği oluşturmak ve yapılan etkinlikleri kalıcı ve kurumsal hale getirebilmek, kurumları yerel ve ulusal düzeyde tanıtmak amaçlanmaktadır. 11. Manisa'da İstihdam ve Buluşma Günleri'ne katılmak isteyen vatandaşlarımız için etkinlik günleri her saat başı İl Müdürlüğümüz binası önünden ve MCBÜ Muradiye Kampüsünden etkinlik alanına servis kaldırılıp ulaşım kolaylığı sağlanacaktır."İş arayanlar için büyük fırsatArslan İstihdam günlerinin iş arayanlar için büyük bir fırsat olduğunu kaydederek, "MANİG'18'in özellikle iş arayanlar ve işverenleri buluşturma endeksli olduğundan dolayı ve 48 firmanın standının bulunacağından iş arayanlarımızın direk gelerek bu 48 standı ziyaret etme fırsatı bulacaklar ve büyük bir imkana sahip olacaklar bu yüzden iş arayanlarımızın tamamını buraya davet ediyoruz. Dezavantajlı dediğimiz engelli, genç, bayan, eski hükümlü, uzun süreli işsiz vatandaşlarımız davet ediyoruz. Buraya geldiklerinde 2-3 işletmeye yönlendirebilirken orada 48 firmanın standında iş arayabilecekler ve iş bulma imkanları çok daha yüksek olacak. Sloganımız şu; 'Bu etkinlikte iş arayanlara iş var'. Stant açacak firma ve kurumlar il genelinden katılım sağlayacaklar." dedi.10 ayda 21 binden fazla kişi işe yerleştirildiEkim ayı sonu itibariyle Manisa'da kuruma kayıtlı işsiz sayısının 49 bin 614 olduğunu vurgulayan Arslan, "Kayıtlı işsizlerimizden ekim ayı sonu itibariyle 21 bin 256 kişi özel ve kamu kurumlarında işe yerleştirildi. Geriye kalan kısım ise ya kendilerine uygun mesleklerde iş imkanı bulunmadığından ya özel sektörün aradığı nitelikte kişiler olmadığından veya defalarca yönlendirilmiş olmalarına rağmen işe girmeyi kabul etmeyen özellikle masa başı gibi rahat iş isteyen kişiler olduğu için işe yerleştirilemedi." ifadelerini kullandı. - MANİSA