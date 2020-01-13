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Bu evden 10 ton çöp çıktı

Mersin'de biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evden, yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.

13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:21
'de biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evden, yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin ihbarı ile Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine giden ekipler, biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evin çöp ev haline dönüştürüldüğünü belirledi. Dairede inceleme yapan Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya, gıda maddeleri ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evde adım atmakta zorlanan ekiplerin başlattığı temizlik çalışması saatler sürdü. Ev halkının da onayıyla temizlik işlemi yapılan evden çıkan yaklaşık 10 ton çöp, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşındı. Temizlik işleminin ardından ev dezenfekte edildi.
"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"
"Tüm amacımız, halkımızın huzuru ve sağlığı" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Vatandaşlarımızın talepleri bizler için önemli. Sağlık yönünden çevreyi tehdit eden bu tür şikayetleri de anında değerlendirerek, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık geliyor. Bu anlayışla ekiplerimiz, belediyemize bildirilen eve giderek, ailenin de onayıyla gerekli temizlik çalışmalarını yaptı. İlçemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımız aynı hızla devam edecek" dedi.
(İHA)
Bu evden 10 ton çöp çıktı

Toroslar, Akbelen, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA


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