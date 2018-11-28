28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10

Son zamanlarda yükselen kozmetik ürünlerinin fiyatlarıyla birlikte uygun fiyatlı ürünler orta fiyatlı, yüksek fiyatlı ürünler çok yüksek fiyatlı hale geldi. Ben de son zamanlarda hep uygun fiyatlı ürünler kullandığım için ve yeni çıkan, popüler yüksek fiyatlı ürünleri çok merak ettiğim için hem ilk izlenimli bir ürün incele videosu hem de bir makyaj videosunu sizler için tek bir video içeriğinde hazırlamış oldum. Bakalım yüksek fiyatlı ürünler bu fiyata gerçekten değer mi? Sizlerin de ürünlerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum...