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Bu fotoğraflar bu çekildi

Turizmin başkenti Antalya'nın Kaş ilçesinde şubat ayında güneş ve deniz keyfi yaşandı.

04.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:25Bu fotoğraflar bu çekildi
Turizmin başkenti 'nın Kaş ilçesinde şubat ayında güneş ve deniz keyfi yaşandı.
Kaş'ın Yaylası'ndaki 'ın zirvesinde kar görülürken, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı. Şubat ayı olmasına rağmen bazıları denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi ve sahilde yürümeyi tercih etti.
Meteoroloji verilerine göre, Kaş'ta hafta sonuna kadar üç gün boyunca sağanak yağışlı hava bekleniyor.
(Talip Demirci/İHA)

Antalya, Gömbe, Akdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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