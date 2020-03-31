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'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına Bursa'da uyulmadığı gözlendi. Kentte şehir merkezinde oluşan araç trafiği, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların duyarsızlığını gözler önüne serdi.

31.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:30

Bursalıların korona virüs salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarına havaların güzelleşmesiyle uymadığı ortaya çıktı. Dün güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğu ise herkesi şaşırttı. Yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Bursa Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

YETKİLİLER "EVDE KALIN" ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

ARAÇ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bursa'da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

DUYARLI VATANDAŞLAR KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken; denetimlerin arttırılmasını ve cezai yaptırımların uygulanması istedi.

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’Evde kal’ çağrılarına rağmen Bursa’da vatandaşlar dışarıya akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel

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Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
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