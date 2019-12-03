Bu fuar tam size göre; 5 Aralık günü açılıyor

Kocaeli'de bir ilk olan fuar, ticari hayatına yeni markalar kazandırmak isteyen iş insanlarını ve kahve tutkunlarını buluşturacak

İlimize yeni fuarlar kazandırmaya devam eden Kocaeli Ticaret Odası, 2019 yılını muhteşem bir fuar organizasyonuyla kapatıyor. 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali' hem iş hayatına özel yepyeni ticari fırsatlar sunuyor hem de kahve tutkunlarını buluşturuyor. Kocaelili firma FSA Fuarcılık'ın organizasyonuyla 5 Aralık günü saat 11:00'de kapılarını açacak olan fuarda, ticari marka ve bayilerin yetkilileri, kahve ve kahveye dair birçok sektörün stantları ziyaretçilerini bekliyor. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü olması dolayısıyla kahve, pasta tadım etkinliklerinin de yer alacağı fuarda, yeni bayi ve markalarla iş birlikleri Türk kahvesinin kokusuyla ve 40 yıllık hatırıyla kurulacak.