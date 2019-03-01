Bu Fuar Türkiye Turuna Çıkarıyor

Kaynak: İHA

70 ilden yöresel ürünün sergilendiği "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" Samsun'un Atakum ilçesinde açıldı.Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) katkılarıyla hazırlanan Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, Yeni Mahalle Cağaloğlu Kavşağı'nda açıldı. Toplam 54 stantta 70 ilin yöresel ürününün sergilendiği fuara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.Fuarı organize eden OMÜ öğrencileri adına konuşan Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatih Avcı, "Biz OMÜ'de okuyan 15 öğrenci olarak 8 karışımlı Türk kahvesi ürettik. Biz bunu yapınca yöresel bir ürün olduğu için tüm yöresel firmaları çağırarak fuar yaptık. Amacımız 70 ilden gelen yöresel ürünleri halkımıza tanıtmaktır. 10 gün boyunca fuar açık olacak. Burada sanki Türkiye'yi geziyormuşsunuz gibi her stantta farklı illerin ürünleri sergileniyor. 54 stantta, 70 ilin ürünü sergileniyor. Fuarda Trabzon peyniri, Gümüşhane pestili, Adıyaman nanesi, Çankırı tuzu, İzmit pişmaniyesi, Isparta gülü, Sürmene bıçağı, Gaziantep Halısı, Siirt fıstığı gibi 70 ilin bütün yöresel ürününü burada bulabilirsiniz. Fuarın ilk günü olmasına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" dedi."Öğrencilerimizi girişimcilik konusunda teşvik ediyoruz"Fuarda üniversite öğrencilerini ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise "Sevgili öğrencilerimizin yaptığı tarihi Samsun kahvesinin standını gezmek için fuara geldik. Bizler, öğrencilerin girişimci özelliklerinin ön plana çıkmasını teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz kendi başlarına kahve ürettiler. İnşallah yolları açık olacak. Umarım üniversitemizin markasını büyütüp daha da genişleteceklerdir" diye konuştu.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, 10 Mart'a kadar açık olacak. - SAMSUN