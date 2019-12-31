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Bu gece ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve ANTRAY yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

31.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:02 Bu gece ulaşım ücretsiz
Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve ANTRAY yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yıl kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Antalyalılar yeni yılı Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği Ersin Show eşliğinde DJ performansları ve havai fişek gösterileri ile karşılayacak. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda 22.30'da başlayacak.

Yeni yıl kutlamalarına katılacak vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek için Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve ANTRAY yılbaşı akşamı 19.00'dan sabah 04.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 31 Aralık saat 19.00'dan 00.00'a kadar 170 otobüs, gece yarısından saat 04.00'a kadar da 40 otobüs Antalyalıların hizmetinde olacak. Antalyalıların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında Büyükşehir ekipleri görev başında olacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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