"Bu Gecenin Feyz Ve Bereketi Tüm Dünyayı Sarsın"

Başkan Kavuş ayrıca, Meram Belediyesi tarafından Sekine Hatun Camii'nde gerçekleştirilecek 'Kadir Gecesi' pragrogramına tüm vatandaşları davet etti.

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin inananların af ve mağfiretine vesile olmasını temenni eden Başkan Mustafa Kavuş, mesajında şu görüşlere yer verdi; "Allah'u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim'de, 'Şüphesiz, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir' diye müjdelediği bu muhteşem geceye bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün inananların ellerini semaya açıp; ülkenin, milletin, ümmetin ve tüm insanlığın selameti, barışı ve huzuru için dua edeceği bu gecede bütün gönüller af ve mağfiret için aynı duygu ve istekle Allah'a yalvaracak. Hazret-i Peygamber (S.A.V)'in 'Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden kurtuluş olarak' nitelendirdiği Ramazan'ın sonunun yaklaştığını da haber veren bu eşsiz gecenin, İslam Alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin feyz ve bereketinden en güzel biçimde nasiplenebilmeyi, huzur ve barış içinde Ramazan Bayramına kavuşturmasını, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların da huzura kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum"

"BİN AYDAN DAHA HAYIRLI BİR GECEYİ BİRLİKTE İDRAK EDELİM"

Ayrıca, Meram Belediyesi tarafından Sekine Hatun Camii'nde organize edilecek 'Kadir Gecesi Programına' tüm vatandaşları davet eden Başkan Mustafa Kavuş, 'Bütün Ramazan ayı boyunca olduğu gibi bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu gecede de vatandaşlarımızla birlikte olmayı tercih ediyoruz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim tilavetinden okunacak ilahilere kadar bu geceyi en iyi şekilde idrak edebilmek amacıyla düzenleyeceğimiz programa tüm Meramlıları davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler