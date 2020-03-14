Bu gelinliği taşımak güç istiyor: 5 kişilik ekiple 2 ay boyunca çalıştılar
Bu gelinliği taşımak güç istiyor: 5 kişilik ekiple 2 ay boyunca çalıştılar Moda tasarımcısı Mehtap Dora, 5 kişilik bir ekiple 2 ay boyunca çalışarak hazırladığı 35 kilo ağırlığındaki gelinlikle göz kamaştırdı.
14.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:49
Bu gelinliği taşımak güç istiyor: 5 kişilik ekiple 2 ay boyunca çalıştılar
ANKARA - Moda tasarımcısı Mehtap Dora, 5 kişilik bir ekiple 2 ay boyunca çalışarak hazırladığı 35 kilo ağırlığındaki gelinlikle göz kamaştırdı. Tamamen el işlemesi olan özel tasarım, gelinlik için kilolarca svarowski taş ve inci kullanıldı, bu gelinliği giymek isteyenler ise 100 bin TL. ödeyerek gelinliğe sahip olabilecek. Hayalindeki gelinliği hazırlayan Moda tasarımcısı Mehtap Dora,25 kilo özel taş kullandı. Model Hilal Çamlıca 'nın giydiği tamamen el işlemesi özel gelinlik, 2 ayda 5 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Tamamı swarovski taşlar ve incilerden oluşan gelinlik ihtişamıyla hayran bırakırken 3 metre uzunluğundaki kuyruğuyla göz kamaştırdı. 35 kilo ağırlığındaki bu özel gelinliği giymek isteyen gelin adayları ise 100 bin TL ödeyerek gelinliğe sahip olabilecek.Gelinliğin kendi hayalindeki gelinlik olduğunu belirten Mehtap Dora, el emeği göz nuru gelinliği taşımanın güç istediğini belirterek, tasarım için 2 aylık bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Düğün sezonuna ihtişamlı bir giriş yaptıklarını belirten Dora, özel bir odada hijyene önem vererek gelinliğin tamamlandığını kaydetti.Gelinliği giyen Model Hilal Çamlıca ise, gelinlik içinde kendini çok özel hissettiğini söyledi. Çamlıca gelinliği taşımanın zor olduğunu kaydederek, kendisinin böyle bir gelinlik tercih edebileceğini dile getirdi.
ANKARA - Moda tasarımcısı Mehtap Dora, 5 kişilik bir ekiple 2 ay boyunca çalışarak hazırladığı 35 kilo ağırlığındaki gelinlikle göz kamaştırdı. Tamamen el işlemesi olan özel tasarım, gelinlik için kilolarca svarowski taş ve inci kullanıldı, bu gelinliği giymek isteyenler ise 100 bin TL. ödeyerek gelinliğe sahip olabilecek. Hayalindeki gelinliği hazırlayan Moda tasarımcısı Mehtap Dora,25 kilo özel taş kullandı. Model Hilal Çamlıca 'nın giydiği tamamen el işlemesi özel gelinlik, 2 ayda 5 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Tamamı swarovski taşlar ve incilerden oluşan gelinlik ihtişamıyla hayran bırakırken 3 metre uzunluğundaki kuyruğuyla göz kamaştırdı. 35 kilo ağırlığındaki bu özel gelinliği giymek isteyen gelin adayları ise 100 bin TL ödeyerek gelinliğe sahip olabilecek.Gelinliğin kendi hayalindeki gelinlik olduğunu belirten Mehtap Dora, el emeği göz nuru gelinliği taşımanın güç istediğini belirterek, tasarım için 2 aylık bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Düğün sezonuna ihtişamlı bir giriş yaptıklarını belirten Dora, özel bir odada hijyene önem vererek gelinliğin tamamlandığını kaydetti.Gelinliği giyen Model Hilal Çamlıca ise, gelinlik içinde kendini çok özel hissettiğini söyledi. Çamlıca gelinliği taşımanın zor olduğunu kaydederek, kendisinin böyle bir gelinlik tercih edebileceğini dile getirdi.
Kaynak: İHA
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