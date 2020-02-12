'Bu Gençlikte İŞ Var!' girişimcilik kampı başladı

Türkiye 'nin dört bir yanından gelen 100'den fazla girişimci adayı genç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Bu Gençlikte İŞ Var!' girişimcilik programında bir araya geldi. Kampta, 4,5 gün boyunca öğrencilere farklı konularla girişimcilik anlatılacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde 'Bu Gençlikte İŞ Var!' girişimcilik kampını başlattı. 4, 5 gün sürecek girişimcilik kampında İş kanvası nasıl hazırlanır? İş kanvasının içinde bulunan ortaklıklar nelerdir? Değer nasıl yaratılır? Müşteriye nasıl ulaşılır? Maliyet tarafı nedir? sorularından yola çıkan uzmanlar, panellerde genç girişimci adaylarını bilgilendirecek.

GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KAPSAMLI BİR EĞİTİM VERİLİYOR

Girişimcilik kampına 183 üniversitesinden başvuru alındı. 20 şehir ve 43 üniversiteden 107 girişimci genç katılmaya hak kazandı. 15 Şubat'a kadar devam edecek kampta girişimcilik üzerine kapsamlı bir eğitim veriliyor. Öğrenciler, 17 fikir ve 19 tane de prototip aşamasında proje ile kampa katıldı. Sektörel olarak incelendiğinde ise 16 proje ile sağlık alanı öne çıkıyor.Bu yıl 40'ın üstünde konuşmacı ve 100'ün üzerinde mentorun katılımı ile gerçekleşen kampta; temel girişimcilik eğitimi, atölyeler, yatırımcı sunumuna yönelik eğitim veriliyor. İkişer, üçerli 35 grup, 12 TÜSİAD rehberiyle eşleşecek. 2 ay boyunca gençler, rehberlerin şirklerindeki imkanlardan faydalanacak.

"GİRŞİMCİLİK KARİYER FIRSATIDIR"

Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun, " TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! projesi iki amaçla ortaya çıktı. İlki, girişimciliğin öğrencilere kariyer fırsatı olduğunu göstermekti. İkincisi de girişimcilik ekosisteminin Türkiye'de gelişmeye çok müsait olduğunu fark ettik. TÜSİAD olarak neler yapabiliriz diye yola çıktık. Gençlere, girişimcilikle ilgili vizyon yaratmaya, yol çizmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Dr. Coşkun, "Öğrencilerin yaptıklarını takip etmeyi amaçladığımız için eğitim kampının sonunda final olmayacak, programa çevirdik. Bu yıl programda öğrencileri, mümkün olduğunca geçtiğimiz yıllarda kampa katılıp girişimlerini hayata geçiren gençlerle bir araya getirmeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

"İNOVASYON VE GELİŞİM GENÇLERDEN GELECEK"

Farklı alanlardan 35 proje olduğunu belirten Dr. Coşkun, "Hayata geçirilen birçok proje var, proje sahipleri de kampa katılıp tecrübelerini gençlerle paylaşacak. Bu kamp gençlere farklı bir bakış açısı, katma değer ve networking sağlayacak. Girişimci olmasalar bile yarın iş hayatına atıldıklarında burada öğrendikleri bilgilerden faydalanabilirler. Ben inovasyon ve gelişim gençlerden geleceğine çok inanıyorum. Gençlerden umut alıyoruz. Herkesin bir fikri vardır biz o fikri bir format içerisinde hayata geçirmeye hazırlıyoruz. Bunların deneyerek, hata yapılarak öğrenileceğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

DALAN: BÜYÜKLERİN GENÇLERDEN ALACAĞI ÇOK DERS VAR

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise, "Gençken çok rahat büyüyen insanların girişimci olmaları çok zordur. Ama tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelen insanlarda cesaret oluyor, girişimcilikleri artıyor. Atatürk'ü milli mücadeleye sürükleyen en büyük güç, gençlikte gördüğü ışıktır. Gençlik, hiçbir menfaat olmadan idealist düşünen yaş grubudur. O yüzden büyüklerin gençlerden alacağı çok ders var" dedi.

"SORU SORMAYAN İNSANDAN GİRİŞİMCİ OLMAZ"

Dünya medeniyetine, kültürüne inanılmaz hizmet etmiş bir coğrafyada yaşandığını hatırlatan Dalan, "Bu coğrafyanın insanları zekidir. Eğer iyi eğitilirse inanılmaz mucizeler yaratabilen insanlardır. İyi eğitim; soru sorduran, kendi kimliğini kendine öğreten, sonra da insanlık kimliğini öğreten bir piramittir, iyi bilmek lazım. Kimlik oluşturmayan bütün eğitimler cesaret kırar. Cesareti kırılmış insandan girişimci olmaz. Soru sormayan bir insandan da girişimci olmaz. Düşünen, düşünmeyi teşvik eden eğitim sistemi olmadan bir yere varamayız" diye konuştu.

"BİLİM HAYAL KURUP, ARAŞTIRMA YAPMAKLA BAŞLIYOR"

Her şeyin hayal kurmayla başlayacağını söyleyen Dalan, "Hayali olmayan hiçbir insanın hakikati olmaz. Bilim hayal kurup, araştırma yapmakla başlıyor. Hiçbir kitap okumadan kupkuru bir mühendis veya doktor olmak sizi meslek sahibi yapar ama girişimci yapmaz. Belki paranız çok olur ama cesur olmazsınız" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BİNGÖL: GİRİŞİMCİLİK HAYATIMIZIN HER ANINDA VAR

Girişimci kampını çok önemli bulduğunu aktaran Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, eğitimin günümüzde tamamen değiştiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bingöl, "Sadece amaç bilgi aktarmak değil sektörle birlikte öğrencilere tutum ve davranış öğretmek. Kampta öğrenciler geliştirdikleri düşüncelerini, öğrendiklerini hayata nasıl geçirebilirler onu deneyimleyecek" dedi.

"ÖĞRENCİLERE YOL GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Girişim yapmayı 'insanın kendini gerçekleştirmesi' olarak tanımlayan Prof. Dr. Bingöl, "Girişimcilik, öğrenciler hayata atılırken ne yapacaklarını, nereden başlayacaklarını, karşılaştıkları sorunlarla nasıl mücadele edeceklerini öğrenmeleridir. Girişimcilik hayatımızın her anında var. Belli noktalara bakıp, risk alıp ona göre istediğimize ulaşmaya çalışıyoruz. Öğrencilere burada yol göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.