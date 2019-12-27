320 binlik nüfusu, Eyjafjallajökull yanardağı, balina çağırma tezahüratı ile son dönemin yükselen yıldızı olan İzlanda
'nın dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu duymayan yoktur. Kükreyen volkanlar, derin fiyortlar, keskin dağlar, buzullar, kuzey ışıkları desek yine de yetmez İzlanda'yı anlatmaya.
İşte Bu Gezegende Yer Aldığına İnanamayacağınız Cennet Parçası İzlanda'nın En Güzel Fotoğrafları;
1# Arnarstapi
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3# Buz Nehri
4# Dc-3 Uçağı Enkazı
5# Dyrhólaey
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7# Eyjafjallajökull
8# Fjadrargljufur
9# Go?afoss
10# Heimaey
11# Hofskirkja
12#
13#
14#
15#
16# Jokulsarlon
17# Jokulsarlon
18# Kirkufell
19# Kirkufell
20# Kirkufell
21# Kutup Tilkisi
22# Kutup Tilkisi
23# Kuzey Işıkları
24# Kuzey Işıkları
25# Landmannalaugar
26# Litlanesfoss
27# Mavi Lagün
28# Mordor Temsili
29# Myvatn
30#
31# Rejkjanes
32# Reynisdrangar
33# Rust Krateri
34# Seljalandsfoss
35#
36#
37# Skógafoss
38# Svartifoss Şelalesi
39# ?ingvellir
40# Thorsmork
41# Vatnajokull
42# Viti Krateri
43#
#BONUS
Görseller: boredpanda.com