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Bu Gezegende Yer Aldığına İnanamayacağınız Cennet Parçası İzlanda'nın En Güzel Fotoğrafları

320 binlik nüfusu, Eyjafjallajökull yanardağı, balina çağırma tezahüratı ile son dönemin yükselen yıldızı olan İzlanda'nın dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu duymayan yoktur.

27.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:21 Bu Gezegende Yer Aldığına İnanamayacağınız Cennet Parçası İzlanda'nın En Güzel Fotoğrafları
320 binlik nüfusu, Eyjafjallajökull yanardağı, balina çağırma tezahüratı ile son dönemin yükselen yıldızı olan 'nın dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu duymayan yoktur. Kükreyen volkanlar, derin fiyortlar, keskin dağlar, buzullar, kuzey ışıkları desek yine de yetmez İzlanda'yı anlatmaya.

İşte Bu Gezegende Yer Aldığına İnanamayacağınız Cennet Parçası İzlanda'nın En Güzel Fotoğrafları;

1# Arnarstapi



2#



3# Buz Nehri



4# Dc-3 Uçağı Enkazı



5# Dyrhólaey



6#



7# Eyjafjallajökull



8# Fjadrargljufur



9# Go?afoss



10# Heimaey



11# Hofskirkja



12#



13#



14#



15#



16# Jokulsarlon



17# Jokulsarlon



18# Kirkufell



19# Kirkufell



20# Kirkufell



21# Kutup Tilkisi



22# Kutup Tilkisi



23# Kuzey Işıkları



24# Kuzey Işıkları



25# Landmannalaugar



26# Litlanesfoss



27# Mavi Lagün



28# Mordor Temsili



29# Myvatn



30#



31# Rejkjanes



32# Reynisdrangar



33# Rust Krateri



34# Seljalandsfoss



35#



36#



37# Skógafoss



38# Svartifoss Şelalesi



39# ?ingvellir



40# Thorsmork



41# Vatnajokull



42# Viti Krateri



43#



#BONUS







Görseller: boredpanda.com

İzlanda, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

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