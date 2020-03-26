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"Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılamafaaliyetlerinin hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan...

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca , "Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama
faaliyetlerinin hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum" dedi.
İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla yapılan oylama sonucunda Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca, yazılı bir açıklama yaptı. Yargıtay Başkanlığı görevini onurla devraldığını belirten Akarca, "Adli uyuşmazlıkların insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla makul bir sürede nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama misyonu ışığında hukuk devleti gereklerine uygun olarak adaleti gerçekleştirme hedefini daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme azim ve kararlılığı içinde çalışmalarıma devam edeceğimi bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Akarca, "Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama faaliyetlerinin hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum" dedi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Akarca, Güncel

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