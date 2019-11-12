Haberler » Güncel » Bu gözlük çocuklara yaşatarak öğretiyor - Haber

Bu gözlük çocuklara yaşatarak öğretiyor

Kayseri'de 3 genç mühendisin yazılımını geliştirdiği ve 'Pedu VR' adı verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklar yapmak istedikleri etkinlikleri yaşayarak öğreniyor.

12.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:07Bu gözlük çocuklara yaşatarak öğretiyor
'de 3 genç mühendisin yazılımını geliştirdiği ve 'Pedu VR' adı verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklar yapmak istedikleri etkinlikleri yaşayarak öğreniyor.

Kayseri'de, Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet İkitepe, Atıf Kerem ve Mühendisliği öğrencisi Esma Engin, Erciyes Teknopark ile tanıştıktan sonra proje geliştirmeye karar verdi. Genç mühendisler, çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla yazılımlarını kendilerinin geliştirdikleri ve 'Pedu VR' adını verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocukları hem eğlendirirken hem de bilgi veriyorlar.

Proje hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet İkitepe, "Projemizin doğuş hikayesi, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanışmamız üzerine başladı. Sera sorumluları üniversitemizde Sera'yı ile Erciyes Teknopark'ı tanıtırken daha sonrasında yolumuz burayla kesişti ve burada projemizi geliştirmeye başladık. Projemizi, çocukların yapamayacakları etkinlikleri aslında onlara sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyim etmek, yaşatmak ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla yürütüyoruz. Kayseri'de şuanda 4 tane proje anaokulunun 3 tanesiyle bire bir çalışmaktayız. Bu kitimiz, şuanda 200 tane çocuğumuzun üzerinde denenmiş bir uygulamadır. Tamamen milli olarak yazdığımız uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sanal gerçeklik kiti ile çocuklarımıza yapamayacağı şeylerden bahsediyoruz. Çocuklarımız bir dalgıç olarak denizin altında yüzebiliyor, paraşütle atlayıp Türkiye'mizin güzelliklerini tepeden görebiliyor, ralli pistinde araçlarla beraber yarışabiliyorlar. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi bu uygulamamız aracılığı ile yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar, Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...
11:02 Tarihi eserleri ahşap yakma tekniğikle tanıtıyorlar
10:57 Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
11:02 Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:02 Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de...
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:03:41