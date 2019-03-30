Bu Güller Sizin İçin

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül seçimlerin son gününü İzmit merkez esnafına ve vatandaşlara gül dağıtarak geçirdi. İzmit İlçe binasında buluştuktan sonra Merkez Bankası önünden başlayan ve Anıtpark'a kadar devam eden yürüyüşte başkan adaylarına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Seçimin son gününde de esnafın ve vatandaşın istek ve önerilerini dinleyen başkan adayları İzmitlileri, "Bu güller sizin için" diye karşıladı.

"SÖZ DE KARAR DA MİLLETİMİZİN"

Burada bir açıklama yaparak Kocaelili seçmenlere seslenen Büyükakın şunları söyledi; "Dört aydır durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Kentimize dair hayallerimizi, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize dair hayallerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Kentimizin alt yapısından üst yapısına, sanatına kültürüne kadar yapacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Bugüne kadar biz sizlere yapacaklarımızı anlattık, bundan sonra söz de karar da siz aziz milletimizin" ifadesine yer verdi.

"YARIN YÜZYÜZE BAKACAĞIZ"

31 Mart seçimlerinde siz aziz milletimizin sandıklara gitmesini, sandıklara iradenizi yansıtmanızı istiyoruz. İnşallah tercihleriniz büyüyen Türkiye'nin istikrarı, şehrimizin ülkemizin mutluluğu, çocuklarımızın geleceği yönünde güçlü bir irade koymak şeklinde tecelli eder. Tüm seçmen kardeşlerime sesleniyorum, sonuçta bu bir seçim, yarın hepimiz yüz yüze bakacağız. Aslolan huzurumuz, kardeşliğimiz, barışımız. Onun için seçim sürecini sükunetle geçirmeye, huzurlu bir şekilde seçim sürecini tamamlamaya tüm Kocaelili hemşehrilerimizi sandığa davet ediyorum. Seçimin sonucu ne olursa olsun şehrimiz için ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler