Bu Gurur Karşıyaka'nın

Kaynak: DHA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Kırşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor ve Kızılcabölükspor'u üst üste yenerek 7 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yapan Karşıyaka, son Kızılcabölük sınavında 22.5 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele etti. Transfer yasağıyla altyapısına sarılıp bu sezon Türkiye'nin en genç takımlarından birini oluşturan Karşıyaka'da Kızılcabölükspor'u yenen kadroda 27 yaşındaki Cenk ve Onur takımın en yaşlı isimleri olurken, kaleci Erdoğan ve Özgür 21, oyuna sonradan giren İlyas ile Görkem 20, Doğukan 19 yaşında.Kızılcabölük önünde yeşil-kırmızılı ekibin yedek kulübesi 19.7 yaş ortalamasıyla dikkat çekti. Yıllarca her sezon transfer dönemlerinde yeni kadrolar oluşturup milyonlar savuran Karşıyaka'da yüzleri altyapı patentli gençler güldürürken gençlik aşısını sürdürmeyi planlayan yönetim, önümüzdeki günlerde U19'dan yeni isimleri profesyonel yaparak sahaya sürmeyi planlıyor. Fikstürün en zorlu haftalarında 11 gün içinde oynadığı 3 maçı 9 puanla geçerek Play-Off yarışında iddialı konuma gelen İzmir temsilcisinde Altındağ deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Mustafa Aşan ve sakatlığı süren Harun, pazar günü Osmaniyespor deplasmanında görev yapamayacak.SMS KAMPANYASI BAŞLADIKarşıyaka yönetimi kulübe kaynak yaratmak için SMS kampanyası başlattı. Yeşil-kırmızılı renklere gönül verenlerin tüm operatörlerden mobil ödemeleri açarak katılabileceği kampanyada aylık en az 10, en çok 70 TL katkı sağlanıyor. Her ay düzenli olarak devam edecek kampanyadan katılımcılar istedikleri zaman çıkabilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sen de 100 yılı aşan çınarımıza katkı sağlamak istiyorsan, KAFKAF yaz ve sonuna boşluk bırakmadan 10 ile 70 lira arasındaki göndermek istediğin tutarı ekle, 7979'a gönder. Gelen mesajı 'EVET' diye yanıtla ve Karşıyaka'ya sahip çık" mesajı verildi.Kampanyaya katılım sağlayan ilk 100 kişi arasından yapılacak çekiliş ile 5 kişiye futbol kombine kartı, 5 kişiye ilk iç saha basketbol maçı bileti kazanma, ayrıca 5 kişiye de futbol takımının antrenman ziyareti ve sporcularla öğle yemeği yeme şansı verilecek. Her 100. kişiye ise imzalı Karşıyaka forması hediye edilecek. - İzmir