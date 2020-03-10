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Bu Haber Çilek Üreticileri İçin

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çilek üretim alanlarında, örtü altı sistemi kurulması projesi kapsamında Köprübaşı, Salihli, Yunusemre ve Gölmarmara ilçelerinde %75 hibe, % 25 çiftçi katılım payı ile 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı yapılacak.

10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:44
Bu Haber Çilek Üreticileri İçin

Projeden faydalanmak isteyen üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden, İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından başvuru şartları ve uygulama alanı bilgilerini alabilirler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çilek üretim alanlarında, örtü altı sistemi kurulması projesi kapsamında %75 hibe, %25 çiftçi katılım payı ile 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı yapılacak.Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından proje ve uygulama alanıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Düşük gelir seviyesindeki ailelerin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi ve kendi imkânlarıyla geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri fırsatı sağlama anlayışı içinde kaynak kullandırılması esaslarını belirtmek amacıyla Köprübaşı , Salihli, Yunusemre, Gölmarmara ilçelerinde %75 hibe %25 çiftçi katılım payı olmak üzere toplamda 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı gerçekleşecektir. Başvuru şartları ve uygulama alanı bilgileri belediyemizin WEB sayfasından, İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızdan alınabilir. Başvurular 10.03.2020 ile 03.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Köprübaşı, Güncel
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