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Bu haber, su üstünde yaşayanlar için

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid 19) yaşam alanlarındaki hijyenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

13.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:59
Bu haber, su üstünde yaşayanlar için
Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid 19) yaşam alanlarındaki hijyenin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Hijyenin su üstünde yaşayanlar için daha çok önem arz ettiğini belirten Su Üstünde Bloğu'nun yetkilisi Eren Budaklı, bu süreçte kişisel hijyen kadar yaşam mahallerinin doğru şekilde temizlenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Özellikle 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde karada olan hayat kadar su üstünde de ciddi yoğunluğa sahip bir yaşam odluğunu belirten Eren Budaklı, "Virüs, metal ve plastik ortamlarda daha hızlı yayıldığı için özellikle su üstünde yaşayanların tekne temizliğine bu dönemde daha çok özen göstermelidir. Marina ve deniz kıyılarında alarga olan teknelerin iç kısımlarının temizliği de çok önemlidir. Virüse karşı nasıl ev ve is yerlerinde önlemler alındıysa, teknelerde alınacak tedbirler ile bu süreci tekne sakinleri hastalığa yakalanmadan atlatabilirler" dedi.

"Tekne ve yatların iç kısım temizliğinde dikkat edilecek hususlar"

Tekne ve yatlar aynı zamanda elektrik ciddi bir elektronik donanımına sahip oldukları için temizlik esnasında da bazı önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Eren Budaklı; "İç kısımların temizliğine başlanmadan önce mutlaka tüm sistemsel araçlar ve elektronikler kontrol edilmeli ve güç kesilmelidir. Bu tarz sistemler uygun temizleyiciler ve bez yardımı ile silinmelidir. Elektrik ve elektronik sistem zarar görmemesi için nem giderici ürünler kullanılmalıdır. Teknenin kapalı alanları havalandırılmalıdır. Tüm kumaş, ahşap ve vinil parçalar uygun temizleyiciler ile temizlenmelidir. Mutfak bölümünde likit gazın kontrol edilmesi ve manuel ve elektrikli vanaların kontrol edilmesi gerekir. Fırının ve kuzinenin kontrol edilmesi ve gerekli temizleyiciler ile temizlenmesi gerekir. Kilerin ve mutfağın mutlaka havalandırılması gerekir. Tuvaletlerin kontrol edilmesi ve kimyasallar yardımı ile temizlenmesi gerekir" diyerek su üstünde yaşayanları uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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