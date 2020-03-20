Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101 'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.



BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.



BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler



Geçtiğimiz hafta pek çok ürün ile karşımıza çıkan BİM bu hafta 3 teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.



HP Notebook



15.6 inçlik HP marka notebook BİM mağazalarında yerini aldı. Cihazda 4 GB RAM, 256 GB SSD, Tümleşik AMD Radeon R5 Grafik Kartı bulunmakta. Dizüstü bilgisayar 1.899 TL'den satışta.



USB Şarj Kablosu 3'ü 1 Arada



1.2 m uzunluğa sahip olan üçlü şarj kablosu 19.90 TL'den mağazalarda yerini aldı.



2'li Araç USB Çakmak Şarjı



Çalışma voltajı 12V/24V olan ikili çakmak şarjı 12.90 TL'den satışa sunuldu.



A101'e Gelen Teknolojik Ürünler



Geçtiğimiz hafta pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıkan A101, bu hafta da pek fazla teknolojik ürün satışa sundu.



Hi Level 49" Ultra HD Android Smart Led TV



Dahili Wİ-Fi ve Ultra HD uydu alıcılı HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, 2 yıl Sunny garantisi ile A101 müşterilerine 2.099 TL 'den satışa sunuluyor.



Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv/ Samsung Galaxy A2 Core



A101'de 1.349 TL'den satışa çıkan HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV, 3 HDMI girişi, 2 USB girişi, USB media player ve bir çok özelliğinin yanı sıra 2 yıl Sunny garantisiyle alıcıları ile buluşuyor.



729 TL den satışa sunulan Samsung Galaxy A2 CORE cep telefonu. 5" qHD TFT ekran, 1.6 GHz Joshua Octa-Core işlemci, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ile dikkat çekiyor. Özgün tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle, 2 yıl Samsung Türkiye garatisi olan ürün, 2600 mAh pil kapasitesi ile de günlük yaşamda her an ulaşılabilir olunmasını sağlıyor.



Harici Disk, Akıllı Bileklik ve Dahası



3.0 USB ve 2 yıl garantisi olan WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den, HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek ise sadece 39,95 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor. cil durum SOS arama tuşu, kayıtlı numaraları telefon gibi arama/ aranma, yazılı ve sesli mesajlaşma özellikleri ve 2 yıl garantisiyle PİRANHA Akıllı Çocuk Saati, 349 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde tüketiciyle buluşuyor.

Kaynak: Tamindir