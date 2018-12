Bu Hafta Babylon'da

Ayrıca Güneşin Kadınları serisinin 2018 ilk konserleriyle 6 Aralık Perşembe fizy Nights konserleri kapsamında Kalben ve sonrasında 8 Aralık Cumartesi Nabihah Iqbal ve Kim Ki O Babylon'da sahne alacak.

Türkiye rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, 5 Aralık Çarşamba akşamı Babylon'da müzikseverlerle buluşuyor. İlk albümleri "50/50"yi 2005 yılında sevenleriyle paylaşan Redd, kariyerine "Kirli Suyunda Parıltılar", "Plastik Çiçekler ve Böcek", "Gecenin Fişi Yok", "21" ve "Hayat Kaçık Bir Uykudur" albümleri ile devam etti. Son albümü "Mükemmel Boşluk" ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor.

Müzik ile tanışması 8 yaşındayken annesinin aldığı klavyeyle başlayan ve 14 yaşında ilk gitarına sahip olan Kalben, 6 Aralık Perşembe fizy Nights konserleri kapsamında Güneşin Kadınları serisi ile Babylon'da! 2014'te ilk kez Sofar Sounds İstanbul'da performans sergileyen Kalben'in "Sadece" performansı dünyada en çok izlenen Sofar Sounds videosu olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazarlık da yapan Kalben'in "Lulu'nun Maceraları" adında yayınlanmış bir de çocuk kitabı serisi bulunuyor. Başarılı sanatçı, 2018 yılında ikinci albümü ''Sonsuza Kadar'' ile Türkiye listelerinde en çok dinlenenler arasında yer aldı.

Londra çıkışlı DJ ve prodüktör Erol Alkan, 7 Aralık Cuma akşamı Babylon'a konuk oluyor. Techno, house, indie rock ve psychedelia gibi birçok farklı tarzdan beslenerek müziğe her noktasından dokunmuş Londra çıkışlı Erol Alkan, 1997 yılında Londra'da açtığı ünlü indie kulübü Trash'in getirdiği büyük başarının ardından katoloğunda Daniel Avery, Connan Mockasin, Cowboy Rhythmbox, Beyond the Wizards Sleeve, James Welsh, Ghost Culture gibi sanatçıların yer aldığı plak şirketi Phantasy'i kurdu. Justice, Daft Punk, MGMT, Connan Mockasin, Hotchip, New Order gibi sayısız isme yaptığı remix'leri ile indie dans müziği camiasında adından sıkça söz ettirmeyi başardı. The Grid üyesi, prodüktör Richard Norris ile 2005'te bir araya geldikleri psikedelik projeleri Beyond the Wizards, 2016'da ilk albümleri "The Soft Bounce"ı sevenleri ile paylaştı. 2017 yılında İngiliz shoegaze grubu Ride'ın 21 yıllık bir aranın ardından çıkardıkları geri dönüş albümü "Weather Diaries"in prodüktörlüğünü üstlendi. Alkan ayrıca Ultra, Melt!, Sziget, Hideout, Exit, Pitchfork, Electric Zoo, Parklife, I Love Techno ve daha birçok önemli festivalde de sahne aldı.

Psikedelik synth'ler ve post-punk ritimlerini birleştirdiği elektro pop sound'uyla Londra çıkışlı prodüktör Nabibah Iqbal, 8 Aralık Cumartesi günü Babylon'da sahne alıyor. Nabihah Iqbal'ın canlı performansı ardından İstanbul çıkışlı synth-pop ikilisi Kim Ki O geceye devam ediyor ve sonrasında yine Nabihah Iqbal, DJ kabininin başına geçiyor.

Asya kökenli İngiliz prodüktör Nabihah Iqbal, eski adıyla Throwing Shade, etnomüzikoloji eğitimi ardından basit müzik ekipmanlarıyla yaptığı deneysel çalışmalarının ürünü olan "Mystic Places" kısaçalarını 2013 yılında yayımladı. 2015'te Ninja Tune etiketiyle "House of Silk" kısaçalarını paylaştı. Söz yazımının yanı sıra klavye, synth, bateri ve gitar gibi enstrümanların hepsini çalarak bütün rolleri üstlendiği çıkış albümü "Weight of the Heart"ı 2017'de yayımladı. Tate Modern, Tate Britain ve Institute of Contemporary Arts ile yaptığı müzikal iş birliklerinin ardından; 2017'de Barbican Centre'da gerçekleşen retrospektif Basquiat sergisindeki grup performansında yer aldı. 2013'ten beri Londra radyosu NTS'te dünyanın farklı bölgelerinden müzikleri keşfedip paylaştığı bir radyo programı yapıyor.

2006 yılından beri aktif olan İstanbul çıkışlı kim ki o synth-pop ikilisi Kim Ki O; 2007 ve 2008 yıllarında ev yapımı CD-R'larını kendileri dağıtarak yola çıktı. Grup, ilk mini albümleri "Dans"ı Hollandalı plak şirketi Enfant Terrible bünyesinde 2010'da yayımladı. İkinci albümleri "Grounds", 2013 senesinde Paris merkezli Lentonia Records aracılığıyla dinleyicilere ulaştı. kim ki o; bugüne kadar Avrupa ve İngiltere'de The Radio Dept., Moon Duo, Jens Lenkman gibi isimlerle birlikte turneledi ve birçok festivalde sahne aldı. 2014 yılında grubun eski kayıtlatını bir araya getiren toplama albüm "Bir, İki…" Amerikalı plak şirketi Ss Records tarafından yayımlandı. İkilinin 2013-2017 arasında kaydettiği parçalardan yola çıkarak son halini alan dördüncü albümleri "ZAN", Kasım 2017'de dinleyisiyle buluştu. "Çuvallamak" ve "hayal kırıklığı" temaları etrafında şekillenen ve belirsizliğin hâkim olduğu günlerde bağlılığı inşa etme motivasyonuyla yazılan "ZAN", dinleyenleri dans ettirmeyi umuyor.