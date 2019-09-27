Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,90 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,99, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,98 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.242,00, en düşük 99.583,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,90 artışla 105.152,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 azalışla 271,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 kayıpla 1.809,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,17 değer kaybederek 5,6640 liraya, avro da yüzde 1,98 azalarak 6,1930 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Kaynak: AA