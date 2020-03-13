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Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 12,77 azalış kaydetti.

13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 12,77 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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