Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 12,77 azalış kaydetti.
13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 12,77 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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