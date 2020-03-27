Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.

27.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:26
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, avro yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:50: Tarım Sigortaları Havuzundan üreticilere "buğday sigortası" çağrısı - Ekonomi 19:44: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor - Ekonomi 19:42: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 19:42: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 19:38: Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi