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Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,76 arttı.

08.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:46 Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,76 arttı. Külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,63 azaldı. Dolar/TL yüzde 0,82 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,41 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 104.017,80, en düşük 99.143,94 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,76 artışla 103.153,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 azalışla 270,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 değer kaybıyla 1.802,00 lira oldu. Geçen hafta 452,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,82 değer kazanarak 5,7550 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,41 azalarak 6,3450 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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