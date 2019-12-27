Haberler » Ekonomi » Bu hafta en çok altın kazandırdı - Ekonomi

Bu hafta en çok altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram fiyatı yüzde 2,41, dolar/TL yüzde 0,32 ve avro/TL yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

27.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:24 Bu hafta en çok altın kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram fiyatı yüzde 2,41, dolar/TL yüzde 0,32 ve avro/TL yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 114.534,80, en düşük 111.266,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,41 artışla 289,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 1.928,00 lira oldu. Geçen hafta 460,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 471,00 liraya yükseldi.
Bu hafta dolar yüzde 0,32 değer kazanarak 5,9580 liraya, avro da yüzde 0,91 artarak 6,6460 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:52   Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:52   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:48   Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:48   Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:48   Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:27   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız - Ekonomi
18:10   Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Ekonomi
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı - Ekonomi
16:33   Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! - Ekonomi
16:23   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi - Ekonomi
27.12.2019 18:54:11