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Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84, altının gram fiyatı yüzde 1,12, dolar/TL yüzde 0,24 ve avro/TL yüzde 0,98 yükseliş kaydetti.

06.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:28Bu hafta en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84, altının gram fiyatı yüzde 1,12, dolar/TL yüzde 0,24 ve avro/TL yüzde 0,98 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 109.315,20, en düşük 106.701,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,84 artışla 108.869,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira oldu. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi.
Bu hafta dolar yüzde 0,24 değer kazanarak 5,7650 liraya, avro da yüzde 0,98 artarak 6,3850 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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