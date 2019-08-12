Bu hafta Kova burcunda yaşanacak dolunay, sizi nasıl etkileyecek? Kimler Jüpiter'in olumlu etkisinden en çok faydalanacak?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Kova burcunda yaşanacak dolunayın etkileri hakkında astroloji meraklılarına bilgi verdi. Aysun Köşker Koç, ayrıca Jüpiter'in olumlu etkisinden hangi burçların faydalanacağı konusunda yorumlarda bulundu.

KOÇ : Aşk, çocuk, hobiler ve sanatsal aktivitelerin ön planda olacağı bir hafta. Borsa veya sevgilinizle ilgili konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Evlilik veya ortaklıktaki ikilemli konularda, doğru stratejiyi geliştirmede zorlanabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk ve eğitimle ilgili işleri olanlar oldukça şanslılar.

BOĞA : Aile ve evinize yoğunlaşabilirsiniz. Aile içindeki iletişim problemini çözme fırsatı var. Duygularınızı ifade etmede zorlanabilirsiniz. Ancak olaylara karşı daha farklı bir hissiyatla yaklaşabileceksiniz. Uzak akrabalarla ya da yolculukta sorun yaşama riskine dikkat. Bekarlar evliliğe adım atabilirler.

İKİZLER : Aile, kardeşler ve yakın arkadaşlarla vakit geçirebilirsiniz. Alacaklar, kredi gibi konularda aksilikler çıkabilir. Ticaretle uğraşanlar ve internet üzerinden çalışanlar, bereketli anlaşmalar yapabilirler.Ortağınızla, ikilemli konularla ilgili doğru planlama yaparak, istediğiniz konuma ulaşabilirsiniz.

YENGEÇ : Yakın çevre ve maddi , manevi değerler öne çıkabilir. Kalbinizi koyarak emek verdiğiniz konuların karşılığını almakta zorlanabilirsiniz.Kazancınızı artıracak güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Evlilikte duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmeniz size iyi gelecektir.

ASLAN : Kendinize ve dış görünüşünüze odaklandığınız bir dönem. Hafta sonu ise daha içe dönük olabilirsiniz. Özellikle duygularınızın köreldiğini hissedebilirsiniz. Geçici bir durum merak etmeyin. Aşk ve para konularını daha önemseyebilirsiniz. Bu haftanın da en şanslılarındansınız, kapıları çalın yeter.

BAŞAK : Daha geri planda olmak isteyebileceğiniz bir dönemdesiniz. İnziva ve içe dönüş de diyebiliriz. Maddi ve sevgi anlamında, ailenizden oldukça destek alabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla duygusal anlamda zorlanabilirler. Hafta sonu ise daha çok sosyalleşmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ : Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Ailenizden kadınlarla anlaşmak zor olabilir ve sorumluluklar ağır gelebilir. Yakın çevreniz sayesinde güzel anlaşmalar yaparak kazancınızı artırabilirsiniz. Kardeşiniz veya kız arkadaşınız, birlikteliğinize farklı bir bakış geliştirmenize yardım edebilir.

AKREP : Hafta başında konumunuza odaklanabilir, hafta ortasından itibaren yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendinizi duygusuz hissedeceğiniz, hatta kendinizden şüpheye düşeceğiniz bir süreç. Merak etmeyin geçecek. Çalışma hayatında olanlar kazançlarını artırabilirler, kaçırdıkları fırsatı tekrar yakalayabilirler.

YAY : Uzak bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bereketli anlaşmalar yaparak, ortaklı kazançlarınızı artırabilirsiniz. Geçmişte maddi konularla ilgili problem yaşadığınız bir kadınla tekrar benzer şeyler yaşama riskine dikkat etmelisiniz. Kendinizi adadığınız işlerde de başarı gelebilir.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklı işler haftanın teması. Geçmişte yaptıklarınızın ödülü niteliğinde bir aşk ilişkisine başlayabilir, evliyseniz çocukla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygularınızla değil, aklınızla hareket etmeniz faydanıza. Bazılarınız devam eden bir hastalık nedeniyle ameliyat olabilirsiniz.

KOVA : Ortaklık veya evliliğiniz, geçmişten beri devam eden sorunlar nedeniyle sonlanabilir. Ancak şunu bilmenizde yarar var, bitişler sizin için iyi olacak. Kariyer anlamında ise gelirinizi artırabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi anlamayabilirler ve bu süreçte yalnız kalmak, hobilerle ilgilenmek daha iyi gelebilir.

BALIK : Günlük rutinlerya da sağlıkla ilgilenebilirsiniz. Çok emek vererek çalışanlar, işlerinde istedikleri konuma gelebilirler. Duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir dönemdesiniz. Yurt dışı, hukuk ve eğitim sektöründe çalışanlar güzel bağlantılar kurabilirler. Aşkta ani krize dikkat.