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Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, altının gram fiyatı yüzde 1,18, dolar/TL yüzde 0,69 ve avro/TL yüzde 1,58 yükseliş kaydetti.

13.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:28Bu hafta yatırım araçları kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, altının gram fiyatı yüzde 1,18, dolar/TL yüzde 0,69 ve avro/TL yüzde 1,58 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 111.910,40, en düşük 107.464,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 110.476,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 artışla 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,16 değer kazancıyla 1.833,00 lira oldu. Geçen hafta 443,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya yükseldi.
Bu hafta dolar yüzde 0,69 değer kazanarak 5,8050 liraya, avro da yüzde 1,58 artarak 6,4860 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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