Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62, altının gram satış fiyatı yüzde 3,48, dolar/TL yüzde 3,73, avro/TL de yüzde 1,84 artış kaydetti.

03.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:36
Bu hafta yatırım araçları performansı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62, altının gram satış fiyatı yüzde 3,48, dolar/TL yüzde 3,73, avro/TL de yüzde 1,84 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 90.408,82, en düşük 86.815,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,62 artarak 89.552,61 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,48 kazançla 347,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,40 değer kazanarak 2.312,00 lira oldu. Geçen hafta 546 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 565 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,73 değer kazancıyla 6,6980 lira, avro da yüzde 1,84 artışla 7,2330 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Bu hafta yatırım araçları performansı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Ekonomi
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Ekonomi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Ekonomi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:04: Ekonomistler: Sağlıkta ihmal ekonomiyi de vurur - Ekonomi 20:04: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:36: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Ekonomi 19:19: Saya Grup'tan Covid-19 ile mücadeleye 5 milyon lira - Ekonomi 19:19: "Çevrimiçi sürelerle birlikte siber riskler de artıyor" - Ekonomi 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:24: Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi - Ekonomi 16:37: SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler - Ekonomi 16:15: Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:07: Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi - Ekonomi 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber