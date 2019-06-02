Bu Hafta Yayınlanan ve İzlemeniz Gereken 11 Fragman

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Bu hafta da vizyona girecek filmlerin, dizilerin yeni sezonunun fragmanları gelmeye devam etti. Bu hafta fragmanı düşen yapımlar arasında en çok dikkat çeken, birinci sezonuyla kendisine bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Dark'ın 2.sezon fragmanı oldu hiç şüphesiz.İşte fragmanlar:OnwardWall-E, Cars ve Toy Story gibi animasyon efsanelerinin de yapımcısı olan Pixar'dan yepyeni bir animasyon film daha. Film ayrıca önümüzdeki senenin mart ayında vizyona girecek dolayısıyla Onward'dan önümüzdeki süreç içerisinde birkaç fragman daha görmemiz oldukça mümkün.The GoldfinchSon yıllarda sıklıkla başvurulan bir yöntem olan kitap uyarlamalarından bir örnek The Goldfinch. Fragman oldukça sıkıcı duruyor yalnız kitabı oldukça popüler, belki de fragmanda tam olarak kendilerini anlatamamış olabilirler. ABD'de 13 Eylül'de vizyona girecek. Ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil.The Dark Crystal: Age of ResistanceNetflix'te yayınlanacak olan dizi, 1982 yapımı Jim Henson filmi Dark Crystal'ın öncesinde geçecek. 10 bölümden oluşacak dizinin ilk gösterim tarihi ise 30 Ağustos.The KitchenStraight Outta Compton'ın yazarlarından olan Andrea Berloff, The Kitchen ile de ilk yönetmenlik deneyimini hayata geçiriyor. Bu suç filminin kadrosunda Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ve Elizabeth Moss bulunuyor. Filmin ABD vizyon tarihi 9 Ağustos.Rambo: Last BloodÜlkemizde 20 Eylül'de vizyona girecek olan Rambo filmi, çocukluğunda TV'de Rambo izleyenleri tekrar çocukluk zamanlarına götürebilir. Last Blood'dan önceki son Rambo filmi olan John Rambo, 2008 yılında vizyona girmişti.Jessica JonesNetflix'in elindeki son Marvel işi olan Jessica Jones'un final sezonunun fragmanında sezona dair çok da bir şey anlaşılmıyor. Ancak her halükarda dizinin hayranları, kapanışın da oldukça yüksekten olmasını isteyecektir. Gösterim tarihi 14 Haziran.When They See UsAva DuVernay'in Central Park 5 hakkındaki dizisi cuma günü Netflix'te gösterilmeye başlandı. Dört bölümlük bu serinin her bir bölüm puanı da oldukça yüksek.The Bravest KnightYine bir kitap uyarlaması ancak bu sefer ki daha çok çocuklar için. LGBTİ ilişkilerini oldukça güçlü bir şekilde yansıtan kitabın ana karakteri bir prensle evli olan ve evlatlık da bir kızları olan Cedric adında bir çiftçi. İlk gösterim 21 Haziran'da.Darkİlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan Almanya yapımı Dark'ın ikinci sezonu da 21 Haziran'da başlıyor. Stranger Things hayranlarının, dizi vizyona girene kadar alıştırma yapabileceği bir alternatif.47 Meters Down: UncagedKöpek balığı ve devasa canlıların olduğu filmleri sevenlere hitap eden bu filmin vizyon tarihi 16 Ağustos.In FabricŞeytani bir elbiseyi anlatan bu filmin IMDb puanı 7, Metascore'u ise 84. Filmin Birleşik Krallık'taki vizyon tarihi 28 Haziran. Ülkemizde ne zaman vizyona gireceği belli değil.