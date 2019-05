Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Yeni Fragman

Kaynak: WebTekno

Bilim-kurgudan korkuya, dramdan belgesele önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacak bir çok yapımın bu hafta fragmanları yayınladı. Oldukça popüler serilerin devam yapımlar da yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. İşte yakında izleyiciyle buluşacak 10 yapımın fragmanı: Terminator : Dark FateAksiyon ve bilim-kurgu türünde en çok izlenen serilerden biri olan Terminatör serisinin yeni filmi Karanlık Kader'de Linda Hamilton, Sarah Connor rolüne tekrar hayat veriyor. Terminatör karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor.Bir Zamanlar Hollywood 'da Quentin Tarantino 'nun son filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da, Hollywood yıldızı olmaya çalışan iki arkadaşın Charles Manson ile yollarının kesişmesini konu alıyor. Film, 26 Temmuz'da vizyona giriyor.Oyuncak Hikayesi 4Kaşıktan yapılan bir oyuncak olan Forky'nin hikayesinin anlatıldığı serinin yeni filminde tüm oyuncaklar, garip bir mekanda bir araya geliyor. Film, 21 Haziran'da vizyona giriyor.WestworldBeaking Bad'in ile tanınan Aaron Paul 'un de rol alacağı Westworld 3. sezon, gelecek yıl yayınlanacak. Teknoloji ögelerinin ön plana çıktığı yeni sezonun fragmanı bir hayli aksiyon dolu.Years & YearsDaha az şiddetli Black Mirror versiyonu gibi görünen TV dizisi, şu anda Birleşik Krallık 'taki BBC One'da yayında ve 24 Haziran'dan itibaren HBO'da yayınlanacak. Başrollerde Emma Thompson ve Rory Kinnear yer alıyor.Stranger ThingsStranger Things'in üçüncü sezonu 4 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak. 80'lerin klasik filmlerine göndermelerin devam ettiği dizinin yeni sezonunda bir çocuğun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar konu alınıyor. Star Trek: PicardMerakla beklenen ve ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan filmin fragmanında fazla detaya yer verilmemiş. Ancak fragmanda Picard'ın Starfleet'ten ayrıldığı anlaşılıyor.The Nightingale1920'lerde Avustralya 'da kendisini esir tutan kötü bir askeri liderin izini süren bir kadının öyküsünü anlatıyor. Jennifer Kent'in Babadook'tan bu yana ilk filmi olan The Nightingale, 2 Ağustos'ta vizyona giriyor.Ice on FireLeonardo Di Caprio ve HBO ortaklığıyla izleyiciyle buluşacak olan "Ice on Fire" iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış. Belgesel, 11 Haziran'da HBO'da yayınlanacak.The Art of Racing In The RainGarth Stein'ın aynı isimli romanından uyarlanan film, Enzo adlı köpeğin hikayesine odaklanıyor. Filmin 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Teknoloji