Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 5 Yeni Fragman

2019, sinema dünyası için son derece dolu ve yoğun geçecek. Art arda yayınlanan fragmanların içinde önce hangisine bilet alacağımıza karar veremediğimiz birçok an oluyor. Haberimizde yakın zaman beyaz perdede olacak olan 5 filmi ve onların bu hafta yayınlanmış olan fragmanlarına göz atabilirsiniz.Pokémon Dedektif PikachuKoca bir neslin çocukluğunda yer edinmiş olan Pikachu'yu bir dedektif olarak izleyeceğimiz Pokémon Dedektif Pikachu, bu hafta ikinci fragmanıyla karşımızda. Warner Bros. Pictures'ın çatısı altında çekilen filmin vizyon tarihi ise 10 Mayıs.X-Men: Dark PhoenixX-Men'lerin kendi gruplarından birini kurtarmak için birlik olduğuna tanık olacağımız Dark Phoenix, mutantlara olan özlemimizi giderecek gibi duruyor. 20th Century Fox'un yapımcılığında çekilen filmin vizyon tarihi ise 7 Haziran.Love, Death & RobotsBir Netflix orijinal yapımı olan Love, Death & Robots, 18 kısa filmi farklı tarzlarda bir araya getirecek yeni bir antoloji yapım olacak. 18 yaş sınırı bulunan yapımın yayın tarihi ise 15 Mart.When They See UsAva DuVernay'ın yazdığı ve yönettiği Netflix orijinal yapımı When They See Us, Central Park'ta yaşanan trajik bir olayın ardından suçlanan beş siyahi gencin yaşadıklarını konu alıyor. Yapımın yayın tarihi 31 Mayıs.HellboyNeil Marshall'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılacak olan Hellboy, fragmanıyla pek beğeni toplayamasa da bir kesim tarafından eğlenceli olarak nitelendirildi. Fragmanı bizce fazla uzun tutulmuş ancak aksiyon sahneleriyle birlikte eğlenceyi de tatmak istiyorsanız göz atmanızı tavsiye ederiz. Hellboy'un vizyon tarihi ise 12 Nisan.