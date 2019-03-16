Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 5 Yeni Fragman

8 Mart
tarihinde yayınlanan ve dillerden düşmeyen Captain Marvel filmi, 2019'un en çok izlenecek olan filmleri arasındaki yerini şimdiden garantiledi. Çıkış tarihini takviminize ekleyip iple çekeceğiniz 5 filmin bu hafta yayınlanan fragmanını bu yazımızda sizler için derledik.
5. Crypto
Polisiye severlerin bayılacağı kara para filmi olan Crypto, kara para aklama ajanı Beau Knapp'in hayatına odaklanarak nefes kesen dakikaları izleycilerle buluşturacak.
4. Long Day's Journey Into Night
Kayıp bir kadını bulmaya çalışan adamın hikayesi film devam ettikçe fazlasıyla dramatikleşerek, izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına sebep olacak.
3. Booksmart
Liseden mezun olmaları yaklaşırken ders çalışmak yerine daha fazla eğlenmeleri gerektiğini düşünen iki yakın kız arkadaş, dört yılda yaşanacak tüm eğlenceyi bir gece de yaşayacaklardır.
2. Aladdin
Vizyon tarihi: 24 Mayıs 2019
Geceleri çeşitli yerlerde uyuyan ve gündüzleri ise yiyecek çalarak geçimini sağlayan Aladdin'in aslında altın gibi temiz kalbi olduğunun farkına, filmi izleyince varacaksınız.
1. Avengers: Endgame
Vizyon tarihi: 26 Nisan 2019
Listemizin ve dünyanın en gözde filmlerinden Avengers: Endgame oldukça heyecanlı anlarla bizleri karşılayacak. Black Widow, Kaptan Amerika
, Thor, Hulk, Iron Man
ve Nebula yaşıyorken birden ortaya çıkan Ant-Man, yepyeni evrenlerin ve kahramanların varlığı hakkındaki bilgileriyle Thanos'a karşı bir fırsat yakalamaya olanak tanıyacak.
8 Mart, Teknoloji
Kaynak: WebTekno