16 Mart 2019, 23:00
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Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 5 Yeni Fragman

Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 5 Yeni Fragman

Sinema sektörünün fazlasıyla hareketli geçeceği 2019'da, yepyeni fragmanlar bu hafta bizleri karşıladı.

8 Mart tarihinde yayınlanan ve dillerden düşmeyen Captain Marvel filmi, 2019'un en çok izlenecek olan filmleri arasındaki yerini şimdiden garantiledi. Çıkış tarihini takviminize ekleyip iple çekeceğiniz 5 filmin bu hafta yayınlanan fragmanını bu yazımızda sizler için derledik.




5. Crypto



Polisiye severlerin bayılacağı kara para filmi olan Crypto, kara para aklama ajanı Beau Knapp'in hayatına odaklanarak nefes kesen dakikaları izleycilerle buluşturacak.

4. Long Day's Journey Into Night



Kayıp bir kadını bulmaya çalışan adamın hikayesi film devam ettikçe fazlasıyla dramatikleşerek, izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına sebep olacak.

3. Booksmart



Liseden mezun olmaları yaklaşırken ders çalışmak yerine daha fazla eğlenmeleri gerektiğini düşünen iki yakın kız arkadaş, dört yılda yaşanacak tüm eğlenceyi bir gece de yaşayacaklardır.

2. Aladdin



Vizyon tarihi: 24 Mayıs 2019

Geceleri çeşitli yerlerde uyuyan ve gündüzleri ise yiyecek çalarak geçimini sağlayan Aladdin'in aslında altın gibi temiz kalbi olduğunun farkına, filmi izleyince varacaksınız.

1. Avengers: Endgame



Vizyon tarihi: 26 Nisan 2019

Listemizin ve dünyanın en gözde filmlerinden Avengers: Endgame oldukça heyecanlı anlarla bizleri karşılayacak. Black Widow, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Iron Man ve Nebula yaşıyorken birden ortaya çıkan Ant-Man, yepyeni evrenlerin ve kahramanların varlığı hakkındaki bilgileriyle Thanos'a karşı bir fırsat yakalamaya olanak tanıyacak. 8 Mart, Teknoloji
Kaynak: WebTekno