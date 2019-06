Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman

Bu hafta yayınlanan; yeni gelecek dizi ve filmler hakkında bilgiler veren 7 fragmanla karşınızdayız. Yayınlanan fragmanların en ilgi çekicilerinden birisi hiç şüphesiz Stranger Things dizisinin 3. sezon fragmanı oldu. Şimdi gelin hep birlikte bu hafta yayınlanan 7 fragmana göz atalım.1. Stranger Things:Stranger Things'in 3. sezonu için yeni bir fragmanın sözünü veren Netflix, sözünde durdu ve dizinin yeni fragmanını yayınladı. Uzun zamandır beklenen dizi, yeni sezonuyla ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da dönüş yapıyor.2. The Angry Birds Movie 2:Angry Birds, bir zamanların Super Mario oyunu gibi çok popüler olmuş ve farklı farklı sürümleri çıkmış bir video oyun. Angry Birds, o kadar çok kişiye ulaştı ki sadece bir oyun olmaktan çıkıp sinemaya bile girdi. Daha önce birincisi çekilen Angry Birds filminin şimdide ikincisi geliyor. Yeni filmin fragmanı, bu hafta içerisinde yayınladı. The Angry Birds Movie 2, 14 Ağustos'ta çıkacak.3. On Becoming a God in Central Florida On Becoming A God In Central Florida, sıradan bir işçi olan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Orlando'da yaşayan Krystal Gill, su parkında çalışan sıradan bir işçidir. Asgari ücretle geçinmeye çalışan Krystal, rahat bir yaşamın hayalini kurmaktadır. Hayallerinin peşinden giden genç kadın, bir süre sonra kendini milyar dolarlık Founders American Merchandise'ta bulur. Bu yeni kara komedi dizisi, 25 Ağustos'ta karşımıza çıkacak.4. The Banana Splits Movie:Orijinalinde çocuklara hitap eden The Banana Splits karakterleri, ortalığı kana bulayan birer seri katil olarak karşımıza çıkıyor. Fragmanda, sevimli maskotlara benzeyen kötü robotlarımızın çim biçer gibi cinayet işlediklerini görüyoruz. Filmin çıkışı tarihi net olarak belli değil ancak bu yaz aylarında Blu-Ray ve DVD olarak çıkması bekleniyor.5. Share:Film, 16 yaşındaki Mandy'nin kendisiyle ilgili rahatsız edici bir videonun peşine düşmesiyle yaşananları konu alıyor. Yönetmen Pippa Bianco'nun aynı isimli kısa filminden sinemaya uyarlanan Share, 27 Temmuz'da HBO'da izleyiciyle buluşacak.6. Bad Trip:Bad Trip'te Eric Andre ve Lil Rel Howery, ABD'nin farklı eyaletlerini gezip türlü şakalarını insanlar üzerinde deneyecek. Bir tür gizli kamera filmi olarak tanımlanan Bad Trip; gülmek, şaşırmak, utanmak ve gerilmek gibi farklı hisleri beraberinde getiriyor. Bad Trip, 25 Ekim'de seyircilerle buluşacak.7. Ready or Not: Genç bir kadının yeni evlendiği kocasının ailesi tarafından davet edildiği bir akşam yemeğinde başına gelenleri konu alan film, akşam yemeğinin nasıl bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Senaryosu basit gibi görünen bu korku filmi, 23 Ağustos'ta sinemalarda olacak.Bu hafta yayınlanan fragmanları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de favorinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni filmler ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.