Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman

Bu hafta yayınlanan; yeni gelecek dizi ve filmler hakkında bilgiler veren 7 fragmanla karşınızdayız. Yayınlanan fragmanların arasında "Knives Out" ve "Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein" filmleri dikkat çekiyor. Şimdi gelin hep birlikte bu hafta yayınlanan fragmanlara birlikte göz atalım.1. Knives OutGizemli bir cinayet vakasını konu edinen filmde başrolü Daniel Craig üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise "Star Wars: Son Jedi" filminin de yönetmeni olan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki bu filmin senaryosu da yönetmeni tarafından kaleme alınmış. Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.2. Jumanji: The Next Level2017 yapımı olan "Jumanji: Vahşi Orman"ın devamı niteliğinde olan filmde başrolü yine Dwayne Johnson üstleniyor. Yeni filmde ekip, yine bir araya geliyor ve kurak çöllerde, karlı dağlarda zorlu işlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Film, 13 Aralık'ta bizlerle olacak.3. Wu-Tang: An American SagaMethod Man'in yapımcısı olduğu ve Alex Tse ile RZA'nın birlikte hayata geçirdikleri Wu-Tang: An American Saga, efsanevi rap grubunun nasıl bir araya geldiğini ve Wu-Tang efsanesinin nasıl ortaya çıktığını anlatacak. 10 bölümden oluşacak bu belgesel dizi formatı, 4 Eylül'de çıkacak.4. The Righteous GemstonesHBO'nun yeni komedi dizisi, TV aracılığı ile misyonerlik yaparak bağış toplayan Gemstone ailesinin hayatına odaklanıyor. Dizi, büyük bir üne kavuşmuş olan bu ailenin hayatını eğlenceli bir şekilde bizlere sunacak. The Righteous Gemstones,18 Ağustos'ta HBO'da yayınlanacak.5. Spies In DisguiseLance ile Walter karakterlerinin etrafında dönen filmde Lance, özel yetenekleri olan ve dünyayı kurtarmayı görev edinmiş bir karakter. Walter, Lance'in kullanabileceği teknolojileri üretmekle meşgulken bir gün olaylar beklenmedik bir hâl alır ve Lance ile Walter'ın kusursuz bir şekilde işbirliği yapmaları gerekir. Lance ile Walter'ın başından geçenleri anlatan film, ilk olarak 15 Ağustos'ta Rusya'da gösterime girecek.6. The Terror: InfamyAMC'nin sevilen korku dizisi The Terror'ün ikinci sezonu olan The Terror: Infamy, 10 bölümden oluşacak ve 2. Dünya Savaşı döneminde geçen gizemli bir hikâyeyi odağına alacak. Dizinin ilk sezonu, 1847'de Kraliyet Donanması'nda yaşanan gerçek bir olaydan esinlenmiş ve Northwest Passage'ı keşfetmek için yola çıkan gemide yaşanan tüyler ürpertici hayatta kalma mücadelesini işlemişti.7. Frankenstein's Monster's Monster, FrankensteinDavid Harbour'un başrolde yer aldığı filmde David Harbour, babasının mirasını ortaya dökerek televizyon için hazırlanan bir rol ile oyunculuk tarihini farklı bir dil yardımıyla anlatıyor. 28 dakikalık film, Harbour ailesinin oyunculuk geçmişine uzanıyor.Bu haftanın fragmanlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Filmler ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.