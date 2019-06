Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 9 Fragman

Kaynak: WebTekno

Bu hafta yayınlanan ve yeni gelecek dizi ve filmler hakkında bilgiler veren 9 fragmanla karşınızdayız. Yayınlanan fragmanların en ilgi çekicilerinden birisi, Apple TV Plus'ı tanıtırken hiç film fragmanı izletmeyen Apple'ın Tv Plus için çekilen yeni dizisi 'Bütün İnsanlık İçin' dizisinin fragmanı oldu.Jessica Jones:Jessica Jones'un üçüncü ve son sezonu için ilk fragman yayınladı. Fragmana göre bu sezon gerçekten ilginç ve oldukça gizemli bir cinayetin gizemini çözmeye odaklanıyor. Dizinin son sezonu 14 Haziran'da Netflix üzerinden izlenebilir.Ad Astra:Film, bir uzay gerilim filmi gibi görünüyor. Bir bilim kurgu filminin yanı sıra üst düzey bir aksiyon filmi izleyeceğiz denilebilir. Filmin fragmanının bile ne kadar etkileyici olduğu görülüyor. Ad Astra, 20 Eylül'de vizyona girecek.Aslan Kral (The Lion King):Genelde bu kadar kısa bir fragman görmüyoruz. Filmin hikâyesiyle ilgili yeteri kadar bilgi alamıyoruz ama Beyonce'un Aslan Kral filminde sesini duyuyoruz ve bu bir kısmın ilgisini çekeceğe benziyor. Film 19 Temmuz'da çıkıyor.Bütün İnsanlık İçin (For All Mankind):Apple, Mart ayında duyurduğu Apple TV Plus'ta hiç fragman göstermediği için oldukça eleştirilmişti. Teknoloji devi, bu haftaki WWDC etkinliğinde yeni dizisinin fragmanını yayınladı. Dizi, Apple TV Plus'ın piyasaya girmesiyle ortaya çıkacak.Ford V Ferrari:Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nın gerçek hikâyesini konu alıyor. Yarış filmlerini sevenlerin merakla bekledikleri filmin fragmanı yayınladı. Ford V Ferrari, 15 Kasım'da vizyona girecek.Yapılmamış (Undone):Undone, Raphael Bob-Waksberg ve Kate Purdy tarafından yaratılan ve Rosa Salazar'ın başrol oynadığı bir Amerikan yetişkin animasyon komedi ve drama internet dizisi olacak. 2019 yılının sonunda Amazon Prime Video'da gösterime girecek olan dizinin fragmanı yayınlandı.Kale (The Rook):Dizi, bir gün uyandığında özel güçlere sahip olduğunu anlayan, gizemli bir geçmişe sahip ve özel bir ajan olduğunu öğrenen bir kadın etrafında oluşuyor. Bu fantastik dizi, 30 Haziran'da başlayacak.Luce:Luce, Sundance'de oldukça iyi yorumlar alan bir film oldu. Film, aniden çeşitli yanılsamalar için şüphe çeken parlak bir lise öğrencisini anlatıyor. Filmi izleyenlerin yorumlarına göre fragmana bakıp önyargılar oluşturan izleyiciler filmi izleyince pişman olacak. Oldukça övülen bu film, 2 Ağustos'ta çıkıyor.Rolling Thunder Revue: Bir Bob Dylan Hikâyesi:Daha önce de Bob Dylan belgeseli hazırlayan Martin Scorsese, yeni bir film ile geliyor. Martin Scorsese, Bob Dylan'ın 1975 tarihli ünlü Rolling Thunder Revue turnesinin hikâyesini Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story ile anlatacak. Belgesel 12 Haziran'da Netflix üzerinden yayınlanacak.Bu haftanın fragmanlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de fragmanlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.