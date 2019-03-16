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YOZGAT (AA ) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ayrılıkçı söylemlerin, İslam'ı bir korku olarak göstermeye çalışanların, bu olaydan gerekli dersi çıkarmalarını ve tüm şekliyle bu hain terörist olayı kınamaları, kınamanın ötesinde artık bu tür süreçleri getiren söylemleri ve faaliyetleri de bir noktada fili olarak engellemelerini talep ediyorum ve bu hain olayı şiddetle lanetliyorum." dedi.Kasapoğlu, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse'nin Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin gece gündüz demeden millet için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.Sporun önemli olduğunu, spor yapanın her şeyden önce sağlıklı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bedenen sağlığımızı korumanın, devam ettirmenin yollarından biri de spor yapmaktır. Sporu yaygınlaştıracağız bunu yaygınlaştırmak için de sportif tesisleşmenin önemini biliyoruz." diye konuştu.Son 17 yılda Türkiye'deki spor tesisleşmesinin Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinin ilerisinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "En iyi spor tesisleri, en kalitelileri Türkiye'de. Bundan sonra bunları yaygınlaştırmanın yanında gençlerimizle, kadınlarımızla, beyefendilerimizle nasıl daha çok doldururuz, daha çok nasıl kullanırız ve buralardan nasıl daha başarılı sporcuları çıkarırız bunun gayreti ve çalışması içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinerek, şöyle devam etti:"Bu süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Maalesef dün Yeni Zelanda'da bir ibadet saatinde bir terörist 50'ye yakın kardeşimizi canice şehit etti. Ben öncelikle kardeşlerimize cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, Yeni Zelanda halkına, İslam alemine baş sağılığı diliyorum. Bu ayrılıkçı söylemlerin, İslam'ı bir korku olarak göstermeye çalışanların, bu olaydan gerekli dersi çıkarmalarını ve tüm şekliyle bu hain terörist olayı kınamaları, kınamanın ötesinde artık bu tür süreçleri getiren söylemleri ve faaliyetleri de bir noktada fili olarak engellemelerini talep ediyorum ve bu hain olayı şiddetle lanetliyorum."Türkiye düşmanlarının çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın düşmanları o hain korkaklar gerçekten bir çalışma, tuzaklarına, kumpaslarına devam etme niyetlerindeler. Başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere her zaman bu şebekelere karşı, bu şer güçlere karşı çok basiretli, ferasetli davrandık. 31 Mart, bu basiret ve feraseti daha güçlü anlamda ortaya koymak için önemli bir süreç, önemli bir imkan, inşallah bu sürece Yozgat'ın Yozgatlının kahraman duruşunun tüm bu şer odaklarına inşallah güçlü bir şekilde haykıracağına, bu güçlü hoş sadayı nerede olurlarsa olsun duyuracaklarına eminim."Kasapoğlu, stadyumun yenileceğini ve mahallelere spor alanları yapacaklarını da sözlerine ekledi