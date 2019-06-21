21.06.2019 22:15
Haberler » Güncel » Haber

Bu halde bulundular

Bu halde bulundular

Antalya'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri ölü diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu.

Antalya 'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri ölü diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu. Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. İçinde bir şeyin hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı. Duyarlı genç havasızlıktan ölmek üzereyken bulduğu köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Yetkililere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sahiplenecek bir hayvan sever arandığı belirtildi.
(Yağmur Yıldız/İHA)
Kaynak: İHA
Demre , Antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 Muğla'da cinayet
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı