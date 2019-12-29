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Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası geleneği sürdürülüyor.

29.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:41
Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası geleneği sürdürülüyor. Sadece kar yağınca yapılan helva Erzurumlular tarafından kış mevsiminde en çok tercih edilen ürün oluyor.
Erzurum'da özellikle kış mevsiminde köy odaları ve köy konaklarında pişirilen yöreye özgü 'tel helvası' geleneği yaşatılıyor. Şeker, su, irmik ve limon kullanılarak hazırlanan ve kar yüzeyine bırakılıp soğutulan tel helva, yörede kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.
Tarihi binlerce eşyanın sergilendiği Erzurum evlerinde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi tel helvası dağıtarak, vatandaşlara fasıl gecesi yaşattı. Kış gecelerinin vazgeçilmez tadı olan tel helvası eşliğinde yöresel türküleri dinleyen vatandaşlar, türkülere doydu. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan'ın yapmış olduğu bir tepsi tel helvası davetlilere dağıtıldı. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen fasıl programında vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
(Ayşegül Gedik - Şahap Gürler/İHA)
Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor

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Kaynak: İHA


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