"Bu İcat Çok Tutar" diyen öğrenciler yarışacak

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen, lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak için onları gözlemlemeye ve "icat çıkarmaya" yönlendiren Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali, "Bu İcat Çok Tutar" sloganıyla 7. kez gerçekleştirilecek. 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek festivalde yarışmak isteyen öğrenciler, 29 Şubat 2020 tarihine kadar projeleri ile başvuruda bulunabilecek.

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 7. Bilim ve Fikir Festivali, lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek, onları gözlemlemeye ve "icat çıkarmaya" yönlendirmek amacıyla 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

"Bu İcat Çok Tutar" sloganıyla gerçekleşecek olan festivalde yarışmak isteyen lise öğrencileri, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç kategoride projeleri ile başvuruda bulunabilecek.

Ön değerlendirme sonuçları 17 Mart'ta açıklanacak

Başvuru yapan projelerin ön değerlendirme sonuçları, 17 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. 17 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde her kategoride birinci olan projeye 6 bin TL, ikinci olan projeye 4 bin TL, üçüncü olan projeye 2 bin TL, 4-14 arası dereceye giren projelere "Başarılı Proje Ödülü" olarak 500 TL verilecek.

Toplam 100 bin TL ödül verilecek

Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine ise dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül verilecek. Tüm kategorilerde toplam 100 bin TL ödülün verileceği festivalde öğrenciler, fikir ve projeleriyle yarışırken aynı zamanda festival havasında eğlenceli iki gün geçirecek. Konserlerin verileceği eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festivalde yarışma heyecanını yaşayacak.

Patentleme desteği verilecek

Bu yıl her kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği sağlanacak.