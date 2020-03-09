Bu ihalede herkes ev sahibi olacak
Vatandaşların ev sahibi olması için uygun ve en cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet dairesini satışa çıkaran Melikgazi Belediyesi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da ihale yapacak.
09.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:42
Vatandaşların ev sahibi olması için uygun ve en cazip fiyatlarla Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet dairesini satışa çıkaran Melikgazi Belediyesi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da ihale yapacak.
160 bin TL'den ev sahibi olunacak!
Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan daireleri en düşük 160 bin, en yüksek ise 190 bin TL'den satışa sundu.
Herkes ev sahibi olsun diye
Vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ile ev sahibi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Vatandaşlarımızın ev hayalini gerçekleştirmek fiyatları oldukça makul seviyede tuttuk. Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre satışa sunulacak. Dairelerimiz oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz." dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi. - KAYSERİ
160 bin TL'den ev sahibi olunacak!
Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan daireleri en düşük 160 bin, en yüksek ise 190 bin TL'den satışa sundu.
Herkes ev sahibi olsun diye
Vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ile ev sahibi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Vatandaşlarımızın ev hayalini gerçekleştirmek fiyatları oldukça makul seviyede tuttuk. Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre satışa sunulacak. Dairelerimiz oturmaya hazır. 115 metrekareden başlayarak, 175 metrekareye kadar çıkan daireler, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz." dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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