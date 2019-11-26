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Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, 1 milyon dolara mal edilen güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle açıldı ve üretime başladı.

26.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:28Bu ilçe elektriğini güneş panellerinden karşılıyor
'nın ilçesinde, 1 milyon dolara mal edilen güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle açıldı ve üretime başladı.

Büyükorhan'da ilk kez özel bir şirket tarafından 20 dönümlük alana kurulan, 3 bin 380 adet panel kullanılan ve toplamda 1 milyon dolara mal edilen elektrik santrali için açılış düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine; AK Parti 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, Büyükorhan Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı ve Udora Teknoloji Genel Müdürü Ercan Öncül katıldı.

Santralin, ilçenin 700 hanesinin elektriğini üretecek kapasitede olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Güneş, "Şirketimiz tarafından kurulan yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali, Büyükorhan ilçesindeki ilk özel güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşımaktadır. Tesis 1.275 K.W.E gücünde olup yıllık 2.000.000 kw/saat elektrik üretme kapasitesindedir. Büyükorhan ilçesinin 700 hanesinin elektriğini üretecek kapasitededir. 20 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste 3 bin 380 adet panel kullanılmıştır. Büyükorhan'a böyle bir tesis kazandırdığımız için gururluyuz. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - BURSA

Büyükorhan, AK Parti, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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