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Bu ilçe tereyağ için çalkaladı

Ankara'nın Güdül ilçesinde sosyal proje kapsamında vatandaşlar kavanozun içindeki yoğurdu çalkayarak organik tereyağı elde etti.

11.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:05Bu ilçe tereyağ için çalkaladı
'nın ilçesinde sosyal proje kapsamında vatandaşlar kavanozun içindeki yoğurdu çalkayarak organik tereyağı elde etti.

Kalkınma Ajansı, Güdül Belediyesiyle ortaklaşa bir sosyal destek projesi geliştirdi. Sosyal etkinlik, vatandaşlar tarafından kavanoza konulan yoğurt ve suyu karıştırarak belirli bir süre çalkaladıktan sonra, doğal tereyağı elde edildi. Vatandaşlar sosyal projeye büyük destek verdi.

Amaçlarının doğal beslenmeye yönelik ve olduğunu ifade eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Güdül buna uygun, burada tarım ve hayvancılık çok iyi. Eskiden bu uygulamayı atalarımız yayıkta yapardı ve sıcak sıcak yenilirdi. Ama buradaki günümüz koşullarında bir cam şişe doğal yoğurt ve su bunun ham maddeleri, bunu sallayarak güzel bir tereyağı elde edebiliriz. Bu tereyağı hem sağlıklı hem de doğaldır. Bu tereyağını yaparken hem spor oluyor bize. Bu tereyağını herkes evinde de yapabilir. Amacımız Güdül'de olan doğal ürünlere dikkat çekmektir. Amacımız hem spor, hem sağlıklı beslenmek, hem de Güdül'deki yöresel ürünlere dikkat çekmektir. Burada ki istihdamı artırmaktır. Ürünlerimize dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Daha sonrasında tereyağının nasıl yapıldığını anlatan Yalçın, " Yoğurt önce doğal olmalıdır. Sonrasında bir kavanoza belirli bir miktarda koymak gerekir. Daha sonrasında su koyup çalkalamak gerekir. Bunu evde hanımlar da yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Üretilen tereyağları vatandaşlara dağıltıldı. - ANKARA

Muzaffer Yalçın, Ankara, Güdül, Güncel

Kaynak: İHA

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